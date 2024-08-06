Система РЭБ «Купол» предотвратила 235 атак беспилотников на объекты в ДНР за неделю

За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол» над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой сорвано 235 атак украинских беспилотников. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Три беспилотника со взрывными устройствами, направленные на водонапорную станцию, были поражены в Петровском районе Донецка. В Куйбышевском районе города на территории электроподстанции перехвачен и уничтожен беспилотник с боевым зарядом. В Кировском районе подавлен украинский разведывательный беспилотник самолетного типа.

«Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте», — ответили в ведомстве.

Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре допущено не было.

Накануне сообщалось, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожил украинский разведывательный беспилотник «Лелека-100» в Харьковской области. Как рассказал «Известиям» начальник комплекса с позывным Казах, ни один образец ПВО западного производства не обладает такими характеристиками, как «Тор-М2».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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