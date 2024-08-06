Суд приговорил бывшего замгендиректора "Ила" к шести годам колонии

Экс-замгендиректора "Ила" Новожилов получил шесть лет колонии за хищение

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего замгендиректора ПАО "Ил" Андрея Новожилова за хищение 4,2 миллиона рублей при работах по созданию элементов крыла для топливозаправщика, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд назначил Новожилову наказание в виде 6 лет колонии", - сказали в суде, уточнив, что он признан виновным по статьям УК РФ "мошенничество" и "злоупотребление полномочиями".

Помимо этого, суд приговорил директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (ЦПКТ МАИ) Вячеслава Хвана к 5 годам заключения, а его подчиненного Игоря Титова - к 4,5 годам.

Как ранее сообщала газета "Коммерсант", следствие полагает, что подсудимые похитили деньги за счет использования "мертвых душ" при опытно-конструкторских работах по созданию элементов крыла для перспективного топливозаправщика на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Дело завели в 2020 году после проверки реализации заключенного в октябре 2012 года госконтракта между Минобороны и ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Речь в нем шла о создании тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и перспективного самолета-заправщика на его базе на общую сумму 9,241 миллиарда рублей, уточняла газета.