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РИА Новости

Суд приговорил бывшего замгендиректора "Ила" к шести годам колонии

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Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего замгендиректора ПАО "Ил" Андрея Новожилова. 5 августа 2024
Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего замгендиректора ПАО "Ил" Андрея Новожилова. 5 августа 2024.
Источник изображения: © Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/

Экс-замгендиректора "Ила" Новожилов получил шесть лет колонии за хищение

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего замгендиректора ПАО "Ил" Андрея Новожилова за хищение 4,2 миллиона рублей при работах по созданию элементов крыла для топливозаправщика, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд назначил Новожилову наказание в виде 6 лет колонии", - сказали в суде, уточнив, что он признан виновным по статьям УК РФ "мошенничество" и "злоупотребление полномочиями".

Помимо этого, суд приговорил директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (ЦПКТ МАИ) Вячеслава Хвана к 5 годам заключения, а его подчиненного Игоря Титова - к 4,5 годам.

Как ранее сообщала газета "Коммерсант", следствие полагает, что подсудимые похитили деньги за счет использования "мертвых душ" при опытно-конструкторских работах по созданию элементов крыла для перспективного топливозаправщика на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Дело завели в 2020 году после проверки реализации заключенного в октябре 2012 года госконтракта между Минобороны и ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Речь в нем шла о создании тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и перспективного самолета-заправщика на его базе на общую сумму 9,241 миллиарда рублей, уточняла газета.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
МАИ
ОАК
Проекты
2020-й год
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