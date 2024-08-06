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ТАСС

Арктическая группировка Северного флота вышла в поход по морям Северного Ледовитого океана

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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Мероприятие проводится 13-й год подряд

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Отряд кораблей Северного флота отправился в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня начался очередной поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана. Мероприятие проводится 13-й год подряд. Поход будет проходить под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в составе отряда действуют большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов".

В пресс-службе пояснили, что в ходе похода корабли Северного флота традиционно проведут учения по обеспечению безопасности морского судоходства и другие виды морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне, а также по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике.

"Планом похода предусматривается выполнения ракетно-артиллерийских боевых упражнений, высадка морских десантов на необорудованное побережье. Но основная задача отряда боевых кораблей - это, прежде всего, оборона морских коммуникаций, морской экономической деятельности нашего государства в Арктической зоне. Предусмотрены также отработка взаимодействия и проведение учений с силами дальней противолодочной авиации и береговых ракетных войск. Всего спланировано порядка 20 тактических учений", - сказал командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1 ранга Станислав Варик слова которого приводят в пресс-службе.

Об арктическом походе

За короткий промежуток навигации в Арктике отряду кораблей предстоит пройти семь морей, побывать в Северном Ледовитом океане, провести тактические и корабельные учения. Очередной арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике. Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути. 

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