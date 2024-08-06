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ТАСС

Эксперты считают, что ВСУ получили недостаточно F-16

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Первые полученные Украиной истребители F-16AM, предположительно, переданные из наличия Нидерландами, представленные на мероприятиях в честь 20-летия формирования Воздушных сил Украины, 04.08.2024
Первые полученные Украиной истребители F-16AM, предположительно, переданные из наличия Нидерландами, представленные на мероприятиях в честь 20-летия формирования Воздушных сил Украины, 04.08.2024.
Источник изображения: кадр из видео пресс-службы президента Украины

Согласно докладу вашингтонского Института по изучению войны, для использования истребителей на поле боя Украине сначала нужно "уничтожить российские средства ПВО с помощью предоставленных Западом вооружений"

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили недостаточно истребителей F-16, чтобы они могли усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) и поменять ситуацию на поле боя. Об этом говорится в докладе вашингтонского Института по изучению войны (ISW).

"Украине потребуется значительное количество F-16, чтобы успешно интегрировать их в систему противовоздушной обороны", - говорится в отчете. В нем также отмечается, что для использования истребителей на поле боя Украине сначала нужно "уничтожить российские средства ПВО с помощью предоставленных Западом вооружений".

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от западных союзников первую партию истребителей F-16. При этом он не уточнил, сколько именно самолетов передали Киеву и где они будут базироваться. До этого британский журнал The Economist информировал, что Украина получила 10 истребителей F-16 от западных стран, планируется, что к концу года их число возрастет до 20. По информации издания, в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 истребителей F-16, Запад продолжит передавать самолеты поэтапно в течение 2025 года.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, но приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

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Россия
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
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