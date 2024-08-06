Французский генерал хочет устранить "невероятную волокиту", чтобы быстрее перебрасывать войска по Европе (Politico, США)

Генерал Тужуз: улучшить военную мобильность НАТО в Европе будет очень сложно

НАТО необходимо повысить мобильность войск в Европе, но сделать это будет непросто, заявил Politico генерал Бертран Тужуз. Изменениям помешают административная волокита, нехватка инфраструктуры и транспортных средств. Есть и еще кое-какие проблемы.

ЛИЛЛЬ, Франция — Если Европа хочет сдержать возможную российскую агрессию, ей придется намного эффективнее решать задачи по переброске танков, войск и боеприпасов на континенте, заявил изданию POLITICO высокопоставленный французский генерал.

Во времена холодной войны страны привыкли постоянно перебрасывать военную технику, и тогда эта задача была "очень простой". Но данная работа "постепенно стала чрезвычайно сложной", сказал генерал Бертран Тужуз (Bertrand Toujouse), командующий недавно созданным сухопутным командованием французской армии в Европе.

"Чрезвычайно важно вернуть идею мобильности войск в сознание европейцев, и для этого нам нужно практиковаться", — добавил он, давая интервью в своем кабинете в Лилле.

Если Россия нападет на одну из стран НАТО, европейским и американским солдатам надо будет как можно быстрее достичь восточного фланга альянса.

Однако в настоящее время препятствиями для быстрой переброски являются затянутые и несогласованные административные процедуры, связанные с перевозкой военной техники через границы, нехватка инфраструктуры (включая мосты и туннели) для перемещения бронетехники, а также дефицит транспортных средств, таких как железнодорожные вагоны.

В мае министры иностранных дел стран ЕС призвали столицы членов Евросоюза реализовать инициативу "Обязательство блока по военной мобильности", которая включает планы по инвестированию средств в инфраструктуру и по обеспечению приоритетного доступа к автомобильным и железным дорогам, а также к другим средствам транспортировки войск.

В июне Франция объявила, что присоединится к уже подписанному Польшей, Германией и Нидерландами соглашению о создании военного транспортного коридора. В июле Греция, Болгария и Румыния подписали письмо о намерениях по трансграничному сотрудничеству в вопросах военной мобильности.

Весной 2022 года французская армия на собственном горьком опыте осознала, насколько сложно перебрасывать войска в Европе, когда в ответ на начало российской военной операции против Украины она направила один батальон в Румынию.

"Мы выяснили масштабы административной волокиты. На Украине идут военные действия, но таможенники объясняют, что у нас не та нагрузка на ось, и что нашим танкам не разрешено пересекать территорию Германии, — вспоминает Тужуз. — Это просто невероятно".

Помимо административных проблем, солдатам недостает важнейших навыков.

Французский генерал сообщил, что французская армия, которая на протяжении последних десятилетий воевала в Афганистане и регионе Сахеля в Западной Африке, не загружала военную технику в эшелоны около 20 лет.

Руководство железнодорожных станций французской национальной железнодорожной компании SNCF тоже не знает, как это делать. "Мы возвращаемся к тому, что когда-то умели делать, но полностью забыли", — сказал Тужуз.

Франция направила войска в Румынию в рамках масштабных мероприятий НАТО по укреплению своей обороны на востоке. Она надеется использовать регулярную ротацию войск и техники, чтобы заново освоить искусство военных перевозок.

Автомобильный, морской, железнодорожный

Тужуз признал, что повысить транспортную мобильность военных будет непросто, поскольку транспортные и таможенные правила в значительной степени являются национальной прерогативой.

"Вы открыто попираете государственный суверенитет, когда решаете "довольно деликатные" вопросы, например, что можно транзитом перевозить через страну, каков размер таможенных пошлин, и какое оружие может находиться на борту", - заявил он.

Генерал хочет, чтобы политики в первую очередь сосредоточились на железнодорожном транспорте. "Железные дороги по-прежнему остаются самым практичным способом перевозки танков, — пояснил он. — Вот на чем нам нужно сосредоточить внимание".

Одна из идей — сократить плату за провоз. Тужуз сказал, что в настоящее время французские военные должны платить 30 миллионов евро в год, чтобы гарантированно иметь круглосуточный доступ к трансконтинентальным железнодорожным перевозкам. "Мы надеемся, что... сможем обеспечить себе бесплатный доступ к железнодорожному транспорту", — заявил он.

Франции также необходимо усовершенствовать свою транспортную инфраструктуру.

"Когда испанская или португальская бригада захочет отправиться в Словакию, есть большая доля вероятности, что она поедет через Францию", — сказал Тужуз. Американские войска также регулярно отрабатывают вопросы переброски войск и техники по Европе и часто проверяют французские порты.

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, командовавший американскими войсками в Европе, заявил изданию POLITICO, что присоединение Крыма Россией в 2014 году стала "сигналом тревоги", известившим о необходимости повышения мобильности войск.

С тех пор, добавил он, "наметились улучшения, но в основном они выражаются в признании наличия проблемы".

Автор: Лаура Каяли (Laura Kayali)