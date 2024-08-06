Завершена подготовка пилотов "Байрактар TB2" ВВС Кувейта

ЦАМТО, 5 августа. Командование ВВС Кувейта объявило о выпуске первой группы пилотов и техников, которая в Турции проходила подготовку эксплуатации беспилотных авиационных комплексов "Байрактар TB2".

Церемония прошла в учебном центре компании Baykar в Кешане. По информации Министерства обороны Кувейта, четырехмесячный курс обучения прошли офицеры и унтер-офицеры нескольких специальностей, включая пилотов, техников и операторов вооружения.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2023 года командование ВС Кувейта сообщило о подписании с компанией Baykar Makina Sanayi Ve Ticaret контракта на закупку беспилотных авиационных комплексов "Байрактар TB2". Стоимость покупки составляет 367 млн. долл. Количество закупленных БЛА и сроки их поставки не разглашались, но позднее СМИ сообщили, что ВС Кувейта получат 18 аппаратов.

В состав пакета поставки войдут БЛА, включая вооружение и оборудование для радиоэлектронной борьбы, мобильные наземные станции управления, соответствующие стандартам НАТО, техническое обслуживание и логистическая поддержка, обеспечение гарантии, предоставление вспомогательного оборудования, технической документации, проведение наземных испытаний, обучение пилотов и технических специалистов. Кроме того, предусмотрено создание тренажеров с предоставлением технической поддержки в течение 3 лет.

По оценке командования ВС Кувейта, БЛА будут применяться для выполнения различных задач, включая разведку и целеуказание, а также нести вооружение, в том числе ракеты с лазерным наведением и управляемые бомбы.

Перед заключением контракта БЛА "Байрактар TB2" прошел испытания в Кувейте в июле 2019 года в сложных климатических условиях (высокая температура, ветер и песчаные бури) и установил рекорд по продолжительности полета – 27 час. 3 мин.