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ТАСС

Рогов заявил, что истребителями F-16 будут управлять переученные летчики ВСУ

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Истребители F-16 на авиабазе Skydstrup в Ютландии, Дания
Истребители F-16 на авиабазе Skydstrup в Ютландии, Дания.
Источник изображения: © AP Photo / Casper Dalhoff

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ отметил, что поставка первой партии истребителей повлияет на настроения армии и украинском обществе, но на короткий период

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Киев попытается использовать на истребителях F-16 прошедших переобучение летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на первом этапе их применения, но в случае низкого уровня подготовки их сменят военные специалисты из других стран. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от западных союзников первую партию истребителей F-16, украинские летчики уже начали их использовать.

"Летчики ВСУ тренировались задолго до объявленных дат передачи F-16, основная часть проходила переподготовку на эти истребители со второй половины 2023 и начала 2024 года. <...>. Я думаю, что пока попытаются поставить украинских летчиков. Если увидят, что уровень подготовки оставляет желать лучшего, то посадят поляков, прибалтов и так далее", - сказал Рогов.

По его оценке, поставка первой партии истребителей повлияет на настроения в ВСУ и украинском обществе, но на короткий период. "Это быстро сойдет на нет, достаточно вспомнить западные образцы техники: танки Leopard, Abrams и другое вооружение - все это было супероружием, про которое сейчас не вспоминают", - отметил собеседник агентства.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Киев получил 10 истребителей F-16, до конца 2024 года их число увеличится до 20, с планами довести их количество до 79 машин в течение 2025 года.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте и приведут лишь к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

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F-16
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