Насколько изменят ситуацию истребители F-16 для Украины? (The Economist, Великобритания)

The Economist: Киев сможет сформировать из F-16 только три или четыре эскадрильи

Истребителей F-16 у ВСУ слишком мало, чтобы одолеть ВКС России, пишет The Economist. Главная их задача – укрепить моральных дух украинцев. В будущем с числом F-16 у Киева также будут проблемы: их хватит на три эскадрильи – при необходимом минимуме в 12.

Лучше поздно, чем никогда. С самого начала российской спецоперации в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский умолял предоставить Киеву истребители F-16. Первые десять (а всего их, возможно, будет 79) прибыли на Украину в последний день июля — через год после того, как администрация Байдена наконец нехотя дала своим более решительным европейским союзникам зеленый свет на их отправку. К концу 2024 года Украина будет летать на 20 истребителях американского производства. Остальные, обещанные так называемой “коалицией F-16” во главе с Данией и Нидерландами, прибудут партиями в течение 2025 года.

Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес сильно разочарован тем, сколько времени потребовалось, чтобы наконец-то доставить самолеты на Украину. По его словам, одной из причин задержки достаточного количества F-16, чтобы переломить ситуацию, — “прискорбное” отсутствие штатных вакансий для обучения украинских пилотов, следствие “политического решения администрации”. Сказались и языковые трудности. У Украины есть прекрасные, закаленные в боях пилоты. Но F-16, даже эти, относительно старые самолеты, значительно отличаются от привычных им советских МиГ-29 и Су-27 и гораздо сложнее.

Еще один фактор — это время для создания необходимой инфраструктуры. Американский истребитель более требователен к обслуживанию, чем российские аналоги. А бортинженеры нуждаются в такой же подготовке, как и пилоты (хотя западные гражданские подрядчики почти наверняка будут работать непосредственно на территории Украины). Часть ремонта и обслуживания может проводиться в соседних странах НАТО Польше и Румынии, что наверняка разозлит Россию.

Прибывающие самолеты станут для русских приоритетной целью, говорит бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге. Вот почему они развернуты в секретной обстановке, на рассредоточенных базах с подземными или укрепленными убежищами и вместе с ложными целями. Но такое рассредоточение осложняет логистику: требуется больше кадров и больше запасных частей.

Насколько велик окажется эффект от F-16? Эксперт по военно-воздушным силам Международного института стратегических исследований Дуглас Барри считает, что главная и самая непосредственная польза — это укрепление морального духа. Первоначальное количество истребителей невелико, и украинцы будут применять их осторожно, чтобы избежать потерь и не давать российской пропаганде поводов для ликования. Но их вклад окажется постепенным.

Согласно последним сообщениям, Америка оснастит F-16 передовыми ракетами класса “воздух – воздух” (такими как дальнобойная версия AIM-120 и новейшая версия Sidewinder AIM-9X), а также высокоскоростными противорадиолокационными ракетами. Они смогут нести до четырех планирующих бомб GBU-39 (по сути, это снаряд с короткими крыльями, который запускается с самолета), которые, хотя и меньше российских аналогов, но гораздо точнее и дальнобойнее. Они также смогут нести кассетные боеприпасы для использования против средоточий войск и бронетанковых формирований. Сообщается, что уже в пути модернизированные радары.

F-16 могут пресечь ту безнаказанность, с которой российские Су-34 обстреливают передовые линии ВСУ. Русские ежедневно запускают более сотни грубых, но эффективных планирующих бомб, не покидая при этом собственного воздушного пространства. По словам Ланге, главный приоритет заключается в том, чтобы заставить российских пилотов держаться подальше, повысив риск быть сбитыми. AIM-120D — это всепогодная ракета с собственным активным радаром и дальностью до 180 км — хотя если цель предпринимает маневры по уклонению, то ракета поворачивает и меняет курс, что, в свою очередь, сокращает ее дальность.

Кроме того, F-16 смогут использовать более дешевые ракеты AIM-9X с тепловым наведением, чтобы сбивать крылатые ракеты, парализующие гражданскую инфраструктуру Украины. Их 20-мм шестиствольная пушка Гатлинга должна быть эффективной против медленных российских беспилотников “Герань” — копий иранских “Шахедов”. Наконец, F-16 смогут запускать противокорабельные ракеты “Гарпун” (Harpoon) против остатков российского Черноморского флота.

Однако из-за медленного роста численности пройдет некоторое время, прежде чем F-16 окажут существенное влияние на поле боя. В недавнем докладе Центра стратегических и международных исследований, утверждается, что Украине нужно гораздо больше самолетов, чем обещано доселе. К тому же из 79 обещанных минимум десять — двухместные учебные самолеты. Еще часть наверняка будет в столь плачевном состоянии, что пойдет главным образом на запчасти. В итоге самолетов Украине хватит лишь на три-четыре эскадрильи. В докладе утверждается, что ей нужно 12 или больше эскадрилий по 18 самолетов в каждой, чтобы достичь локального превосходства в воздухе и поддержать наземное наступление.

Украине приглянулись французское и шведское предложения о передаче истребителей “Мираж” (Mirage) и “Грипен” (Gripen) соответственно. Но из-за преимуществ флота из одного типа самолетов она предпочла бы получить больше F-16. Сет Джонс из Центра стратегических и международных исследований считает, что сократить разрыв в численности Украина сможет, объединив F-16 в тандем с ведомыми беспилотниками собственной разработки. Украина создает все более эффективные беспилотники всех видов и новаторски их использует.

Потребуется время, чтобы интегрировать F-16 с украинскими системами ПВО и приобрести опыт эксплуатации. Непростой задачей будет и координация полетов с нескольких аэродромов, говорит генерал Ходжес. Одним из ключей к раскрытию их потенциала может стать самолет управления и наблюдения ASC 890. В мае Швеция объявила, что пожертвует два из них, однако неясно, когда украинские экипажи будут готовы на них летать.

Тем не менее, поступление F-16 знаменует начало создания военно-воздушных сил по стандарту НАТО. Украина подключится к хорошо развитой цепочке поставок F-16. Системы вооружения НАТО, такие как ракеты Storm Shadow и Scalp, будут гораздо эффективнее, если их будет нести самолет, для которого они и разрабатывались изначально, вместо старых “МиГов” и “Сушек”. Украинские F-16 также оснащены Link-16, тактическим каналом передачи данных НАТО, который обеспечивает безопасную связь и улучшает ситуационную осведомленность. Хотя их может быть слишком мало, а прибыли они запоздало, важность F-16 нельзя недооценивать.