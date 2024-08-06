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Военное обозрение

Ходаковский считает, что ВСУ организуют контрнаступление, несмотря на большие потери в армии и политическую неопределенность в США

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Источник изображения: topwar.ru

Новое контрнаступление украинской армии, которое ранее анонсировал Киев, может состояться, несмотря на большие потери в ВСУ и политическую неопределенность в США. Такое мнение высказал заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, ничем хорошим для Киева оно не закончится.

В сложном сейчас положении оказалась Украина: начинать контрнаступление – не начинать? В ситуации, когда не очень понятно, кто придет в Америке к власти и какую политику он выберет в отношении Украины, – раскачать войну и остаться без страховки боязно

– размышляет Ходаковский.

Он напоминает, что с учетом озверелой мобилизации украинскому командованию удалось создать определенный резерв личного состава. Однако этого количества хватит лишь для организации обороны, а не для наступления.

Наступление в развитии потребует полностью открытого краника, - но будет ли в нем напор? Тем не менее, я все же склонен думать, что хвост все-таки завиляет собакой, и широко анонсированное контрнаступление будет в той или иной форме предпринято

– считает заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР.

Анализируя возможные последствия этого шага, он приходит к выводу, что очередной контрнаступ обернется большими потерями для националистов, но считаться с этим украинское военное командование не будет.

Предполагаю, что это будет что-то истеричное, местами неосмысленное, но кровопролитное, поскольку посвящено процессу, а не результату

– резюмирует он.

Напомним, ранее о намерении провести очередное контрнаступление на позиции российских войск заявлял и Зеленский. Однако одним из условий этого шага он ставил обеспечение Западом новых поставок военной техники ВСУ.

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