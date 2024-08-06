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Новое контрнаступление украинской армии, которое ранее анонсировал Киев, может состояться, несмотря на большие потери в ВСУ и политическую неопределенность в США. Такое мнение высказал заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, ничем хорошим для Киева оно не закончится.
– размышляет Ходаковский.
Он напоминает, что с учетом озверелой мобилизации украинскому командованию удалось создать определенный резерв личного состава. Однако этого количества хватит лишь для организации обороны, а не для наступления.
– считает заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР.
Анализируя возможные последствия этого шага, он приходит к выводу, что очередной контрнаступ обернется большими потерями для националистов, но считаться с этим украинское военное командование не будет.
– резюмирует он.
Напомним, ранее о намерении провести очередное контрнаступление на позиции российских войск заявлял и Зеленский. Однако одним из условий этого шага он ставил обеспечение Западом новых поставок военной техники ВСУ.