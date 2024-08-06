Румыния получит первые ОБТ M1A2 SEPv3 "Абрамс" в 2026 году

ЦАМТО, 5 августа. Сухопутные войска Румынии начнут получать первые основные боевые танки (ОБТ) M1A2 SEPv3 "Абрамс" для замены устаревших Т-55 в 2026 году.

Как сообщил изданию Defense Romania бригадный генерал Габриэль Тюркулет, контракт на поставку 54 ОБТ M1A2 стоимостью около 1,07 млрд. долл. подписан. Новые американские танки поступят на вооружение 284-го танкового батальона "Куза Водэ" (Галац).

В то же время, на данный момент не решено, какими танками будет заменена техника (T-55 и TR-85M1 "Бизон") оставшихся четырех батальонов. По словам генерала, для этих подразделений планируется закупка не менее 210 новых ОБТ.

Напомним, что в прошлом месяце в репортаже южнокорейского канала MBC News представитель компании Hyundai Rotem заявил, что в ближайшее время после успешных испытаний танка К2 "Блэк Пантер" в Румынии может быть размещен крупный заказ на их производство (от 300 до 500 ОБТ). Первоначальная партия составит 54 ед. (танковый батальон).

В 2022 году Министерство обороны Румынии подписало соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере с Hyundai Rotem. После двух лет обсуждений и подготовки в марте 2024 года танк K2 был отправлен в Румынию для испытаний с боевой стрельбой, что является критическим этапом перед заключением соглашения.

Испытания с боевой стрельбой были необходимы для оценки эффективности танка К2 в реальных боевых условиях. Результаты испытаний, как сообщается, напрямую повлияют на количество закупаемых танков.

В отличие от других подобных соглашений, финансируемых за счет кредитов, Румыния планирует приобрести южнокорейские танки без использования кредита, надеясь, таким образом, повлиять на снижение общей стоимости контракта, а также углубление промышленного сотрудничества между двумя странами. Данная финансовая стратегия стала возможной благодаря недавнему увеличению оборонного бюджета Румынии в 2,5 раза.

На решение Румынии также повлияло мнение Польши, ранее заказавшей танки К2. Варшава предоставила "убедительные рекомендации", повысив уверенность Румынии в эффективности ОБТ К2.

Справочно:

В прошлом году Государственный департамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Румынии в рамках программы "Иностранные военные продажи" партии ОБТ M1A2 "Абрамс" и сопутствующего оборудования. Общая стоимость продажи оценивалась в 2,53 млрд. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 9 ноября 2023 года.

Правительство Румынии обратилось к США с запросом о возможности продажи 54 основных боевых танков M1A2 SEPv3 "Абрамс"; 54 корпусов ОБТ M1A1; 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 HERCULES; 4 единых штурмовых мостов М1110; 4 инженерных машин разграждения M1150; 4 тяжелых мостов ножничного типа (HASB); 54 ед. 7,62 мм пулеметов M240C; 10 газотурбинных двигателей AGT1500; 5940 ед. 120-мм осколочно-фугасных многоцелевых трассирующих снарядов XM1147; 4230 ед. 120-мм многоцелевых трассирующих снарядов M1002 (TPMP-T) и др.