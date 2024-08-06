Войти
ЦАМТО

Румыния получит первые ОБТ M1A2 SEPv3 "Абрамс" в 2026 году

341
0
0
M1A2 SepV3
ОБТ M1A2 SepV3.
Источник изображения: Корпус морской пехоты США

ЦАМТО, 5 августа. Сухопутные войска Румынии начнут получать первые основные боевые танки (ОБТ) M1A2 SEPv3 "Абрамс" для замены устаревших Т-55 в 2026 году.

Как сообщил изданию Defense Romania бригадный генерал Габриэль Тюркулет, контракт на поставку 54 ОБТ M1A2 стоимостью около 1,07 млрд. долл. подписан. Новые американские танки поступят на вооружение 284-го танкового батальона "Куза Водэ" (Галац).

В то же время, на данный момент не решено, какими танками будет заменена техника (T-55 и TR-85M1 "Бизон") оставшихся четырех батальонов. По словам генерала, для этих подразделений планируется закупка не менее 210 новых ОБТ.

Напомним, что в прошлом месяце в репортаже южнокорейского канала MBC News представитель компании Hyundai Rotem заявил, что в ближайшее время после успешных испытаний танка К2 "Блэк Пантер" в Румынии может быть размещен крупный заказ на их производство (от 300 до 500 ОБТ). Первоначальная партия составит 54 ед. (танковый батальон).

В 2022 году Министерство обороны Румынии подписало соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере с Hyundai Rotem. После двух лет обсуждений и подготовки в марте 2024 года танк K2 был отправлен в Румынию для испытаний с боевой стрельбой, что является критическим этапом перед заключением соглашения.

Испытания с боевой стрельбой были необходимы для оценки эффективности танка К2 в реальных боевых условиях. Результаты испытаний, как сообщается, напрямую повлияют на количество закупаемых танков.

В отличие от других подобных соглашений, финансируемых за счет кредитов, Румыния планирует приобрести южнокорейские танки без использования кредита, надеясь, таким образом, повлиять на снижение общей стоимости контракта, а также углубление промышленного сотрудничества между двумя странами. Данная финансовая стратегия стала возможной благодаря недавнему увеличению оборонного бюджета Румынии в 2,5 раза.

На решение Румынии также повлияло мнение Польши, ранее заказавшей танки К2. Варшава предоставила "убедительные рекомендации", повысив уверенность Румынии в эффективности ОБТ К2.

Справочно:

В прошлом году Государственный департамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Румынии в рамках программы "Иностранные военные продажи" партии ОБТ M1A2 "Абрамс" и сопутствующего оборудования. Общая стоимость продажи оценивалась в 2,53 млрд. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 9 ноября 2023 года.

Правительство Румынии обратилось к США с запросом о возможности продажи 54 основных боевых танков M1A2 SEPv3 "Абрамс"; 54 корпусов ОБТ M1A1; 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 HERCULES; 4 единых штурмовых мостов М1110; 4 инженерных машин разграждения M1150; 4 тяжелых мостов ножничного типа (HASB); 54 ед. 7,62 мм пулеметов M240C; 10 газотурбинных двигателей AGT1500; 5940 ед. 120-мм осколочно-фугасных многоцелевых трассирующих снарядов XM1147; 4230 ед. 120-мм многоцелевых трассирующих снарядов M1002 (TPMP-T) и др.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Румыния
США
Южная Корея
Продукция
K2
M1 Abrams
Т-55
Компании
Hyundai
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 16:40
  • 3158
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 04:41
  • 1
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 02:30
  • 0
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 16:49
  • 1
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла