Украина может начать приглашать иностранных пилотов и техников для истребителей F-16

В Раде предложили начать второй этап переговоров с Западом, чтобы начать заключать такие контракты

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Власти Украины после получения от западных союзников первых истребителей F-16 в перспективе могут начать приглашать и заключать контракты с иностранными пилотами и техниками для управления этими самолетами и их обслуживания. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила член комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук.

"Мы будем приглашать инструкторов, обслуживающие компании, которые смогут обслужить эти самолеты. И это могут быть люди, которые готовы подписать контракт и, будучи иностранцами, выполнять эти услуги на Украине. <...> Я считаю, что необходимо начать второй этап переговоров [с Западом] о том, что мы готовы приглашать сюда по контракту в том числе и военных пилотов-иностранцев в пару к нашим украинским летчикам", - сказала она в ответ на вопрос о том, какие новые перспективы для военно-политического сотрудничества Киева со странами Запада открывает доставка на Украину первой партии F-16.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от западных союзников первую партию истребителей F-16. При этом он не уточнил, сколько именно самолетов передали Киеву и где они будут базироваться. До этого британский журнал The Economist информировал, что Украина получила 10 истребителей F-16 от западных стран, планируется, что к концу года их число возрастет до 20. По информации издания, в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 истребителей F-16, Запад продолжит передавать самолеты поэтапно в течение 2025 года.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, но приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.