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ТАСС

В Новосибирске начали производство малых космических аппаратов

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Новосибирский государственный университет (НГУ)
Новосибирский государственный университет (НГУ).
Источник изображения: rdb-rt.ru

До конца года поставят первые четыре устройства

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ) начал производство малых космических аппаратов. До конца года буду поставлены первые четыре устройства, сообщил журналистам ректор вуза Михаил Федорук.

О планах по запуску фабрики сообщал руководитель Передовой инженерной школы (ПИШ) НГУ Сергей Головин.

"Тема малых космических аппаратов сейчас развивается в университете. В этом году мы должны четыре пилотных аппарата поставить. Мы начали процесс монтажа", - сказал ректор.

Ранее НГУ стал головным исполнителем проекта системы глобального мониторинга Земли "Грифон" (входит в федеральный проект "Сфера", инициированный Роскосмосом) и будет осуществлять проектирование, сборку и испытания космического аппарата.

ПИШ НГУ была создана в 2022 году в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы". На создание школы вуз получил 84,5 млн рублей. В ПИШ НГУ развиваются пять направлений - биоинженерия, нефтегазовые технологии и аэрокосмическое приборостроение, фотоника и сенсорика, технологии замкнутого цикла. В планах - расширять перечень центров компетенций. Ранее пресс-служба вуза сообщала, что к 2030 году планируется увеличить количество НИОКР в указанных областях в 10 раз по сравнению с 2022 годом, что составит более 1,5 млрд рублей ежегодно. 

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