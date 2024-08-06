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В России покажут макеты космических аппаратов с ядерными установками

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС.

На «Армии-2024» покажут макеты космических аппаратов с ядерными установками

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» покажут макеты космических аппаратов «УС-А» и «Плазма-А» с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ). Об этом со ссылкой на замгендиректора конструкторского бюро (КБ) «Арсенал» Александра Шевкунова сообщает ТАСС.

Также на мероприятии планируется показать макет перспективного орбитального комплекса для освоения ближнего и дальнего космоса. «Этот орбитальный комплекс, обладая двигательной установкой повышенной энерговооруженности, значительно приблизит исполнение давней мечты человечества не только проникнуть, но и освоить космос в интересах землян», — заявил Шевкунов.

Кроме макетов аппаратов с ЯЭУ и орбитального комплекса на форуме будет показан «высоковольтный стенд молниевого разряда, практически полностью нивелирующий воздействие молний на различные элементы космических систем».

В июне 2021 года КБ «Арсенал» на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-2021) презентовало макет космического ядерного буксира «Зевс», который получит энергодвигательную установку мегаваттного класса.

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Страны
Россия
Проекты
МАКС-20XX
Ядерный щит
ЯЭУ
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