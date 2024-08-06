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В Петербурге спустят на воду девятый тральщик типа "Александрит"

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В пятницу, 9 августа, на Средне-Невском судостроительном заводе состоится торжественная церемония спуска на воду корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 шифр "Александрит", названного в честь Героя Советского Союза Афанасия Иванникова – участника Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе верфи, "Афанасий Иванников" – девятый корабль противоминной обороны проекта 12700. Его заложили в сентябре 2021 года.

Закладка тральщика "Афанасий Иванников" проекта 12700

СНСЗ


Проект 12700 "Александрит" разработан ЦМКБ "Алмаз". Корабли этого типа предназначены главным образом для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. В то же время "Александриты" могут использовать и традиционное тральное вооружение.

Достоинством композитных тральщиков проекта 12700 считается более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает бо́льшую живучесть при поиске мин. Срок службы корабля из монолитного стеклопластика дольше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина – 61 метр, ширина – 10 метров, скорость – 16,5 узла, экипаж – свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.

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