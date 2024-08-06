СМИ: программист из Томска написал код для британских подлодок

Инженеры британских атомных подводных лодок используют российское и белорусское программное обеспечение (ПО) вопреки правилам безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.

Речь идет о создании интранета – внутренней сети для инженеров подлодок, которая работает по принципу интернета, но изолирована от него. Программы должны создаваться британскими сотрудниками, имеющими доступ к секретной информации. Получившая подряд фирма WM Reply частично передала заказ на аутсорс разработчикам из минской компании, один из которых, как оказалось, работал удаленно из Томска.

Многоцелевая АПЛ "Энсон", Великобритания UK Royal Navy

Как пишет газета, есть опасения, что программный код будет использован для раскрытия местоположения подлодок. Минобороны Великобритании сочло произошедшее угрозой безопасности страны и начало расследование. Следствие показало, что фирма, которой доверили разработку, передала работу иностранным специалистам и пыталась скрыть этот факт.

Кроме того, топ-менеджеры WM Reply, чтобы скрыть участие белорусов, поручили британскому разработчику скомпилировать программное обеспечение, написанное белорусскими программистами, чтобы ПО выглядело так, будто весь код написан в Великобритании.

Под угрозой оказались не только подлодки, поскольку предыдущий проект, за который отвечала фирма, также был выполнен в сотрудничестве с минскими разработчиками, отмечает Telegraph.

Представители WM Reply отвергли предположения, что их действия могли поставить под угрозу нацбезопасность. Там заверили, что регулярно пересматривают свои рабочие процессы и уважают требования клиентов в области безопасности.