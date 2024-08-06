«Шестерня вышла из строя»: названы причины прошлогодней катастрофы американского конвертоплана Osprey

Источник изображения: topwar.ru

Крушение конвертоплана Osprey у берегов Японии в ноябре прошлого года, в результате которого погибли восемь бойцов спецназа, было вызвано отказом редуктора винта и решением пилота продолжать полет, заявляют в ВВС США.

Данная катастрофа стала одним из четырех инцидентов со смертельным исходом с участием Osprey за последние два года. Как пояснили в ВВС, авария произошла после того, как внутри левого редуктора сломалась шестерня. Однако ведомство до сих пор не установило, почему эта деталь вышла из строя.

Согласно отчету, Osprey выполнял рутинные учения, когда экипаж получил на индикаторах уведомление о поломке примерно через 40 минут после взлета с авиабазы Ивакуни Корпуса морской пехоты. На дисплее бортинженера несколько раз появлялось предупреждение о возгорании металлической стружки в редукторе.

Несмотря на инструкцию, в которой говорится, что экипаж должен осуществить как можно более быструю посадку, было принято решение продолжить выполнение учебной миссии. Затем командир воздушного судна приказал повернуть на остров Якусима, расположенный примерно в 60 милях от конвертоплана, несмотря на то, что имелись более близкие варианты посадки.

После этого экипаж связался с наземным оператором и сообщил об аварии, но при этом не запросил приоритета для посадки. Несколько минут спустя шестерня, которая медленно трескалась и раскалывалась, полностью вышла из строя; оторвавшиеся от нее куски металла застряли в других шестернях, сорвав с них зубья. В результате левый винт перестал вращаться. Это привело к крену Osprey. В итоге машина рухнула в воду с таким сильным ударом, что все члены экипажа погибли.

Источник изображения: topwar.ru

Одна из многих аварий Osprey

После отказа коробки передач ни один человек не смог бы ничего сделать для спасения конвертоплана

- отметили в ВВС.

Как заявляется, если бы экипаж не игнорировал более ранние предупреждения, то у него еще имелась бы возможность совершить посадку.

Я не могу доказать это со 100% уверенностью, но расследование показывает, что в этом деле имело значение время, что неисправность прогрессировала с течением времени. Я действительно верю, что имелся альтернативный финал

- заявил представитель ВВС, называя конечную причину катастрофы.

На вопрос, почему опытный пилот принял такие решения, он отметил, что экипаж, вероятно, столкнулся с «внутренним давлением», требующим завершения миссии, на планирование которой были потрачены месяцы.

Расследование также показало, что виноват офис обслуживания программы V-22, поскольку он недостаточно широко распространял информацию о рисках, связанных с деталями коробки передач.

Со слов адвоката, семьи погибших американских спецназовцев подают в суд на Boeing, Bell Textron и Rolls Royce, обвиняя компании в том, что они знали о проблемах с безопасностью конвертоплана и не сообщили об этом Пентагону.

В июне текущего года в ВМС заявили, что за время эксплуатации Osprey произошло более десятка крушений со смертельным исходом, в результате которых погибли 64 военнослужащих.

После крушения в ноябре прошлого года Пентагон приостановил работу всего своего парка Osprey на несколько месяцев, затем разрешил всем V-22 вернуться к «ограниченным» полетам в марте 2024 года.