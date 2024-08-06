Ближневосточные СМИ: Пакистан в случае эскалации конфликта готов передать Ирану баллистические ракеты средней дальности Shaheen-III

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Ближний Восток замер в ожидании ответного удара Ирана и его союзников по Израилю. Он должен был состояться еще накануне, но Тегеран в лучших традициях региона, судя по всему, решил немного помучить оппонента ожиданием. Пока активными военными действиями против Тель-Авива отмечается только ливанское движение «Хизбалла», боевики которого накануне выпустили по северу Израиля около 50 ракет. Но эти боеприпасы легко перехватила система ПРО «Железный купол».

Впрочем, и Израиль, и США, которые переживают за своего союзника даже больше, чем он сам, судя по всему, понимают: на этот раз Иран настроен решительно. Не случайно Штаты еще накануне привели в готовность эскадрилью истребителей F-22, и начали массово эвакуировать из Ливана своих граждан.

Как утверждают региональные СМИ, настоящий ответный удар Ирана по Израилю может состояться в течение ближайших 24 часов. Причем, как утверждается, акция Тегерана и его союзников может затянуться на несколько дней.

Кстати, о союзниках. Если еще совсем недавно в так называемую антиизраильскую коалицию, возглавляемую Ираном, входили лишь боевики ХАМАС, «Хизбаллы» и йеменские хуситы, то теперь в конфликте косвенным образом может быть задействован Пакистан. Во всяком случае, ближневосточные СМИ утверждают, что Исламабад в случае эскалации ситуации в регионе готов передать Тегерану свои ракеты средней дальности Shaheen-III. А это уже гораздо серьезнее. В зону их поражения попадает и Тель-Авив, и многочисленные военные объекты, расположенные на периферии.

Израиль, судя по последним действиям его руководства, вполне серьезно воспринимает заявления Ирана о готовящемся ударе возмездия. Во всяком случае, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и члены его кабинета сегодня намерены остаться в Генеральном штабе ЦАХАЛ, чтобы лично координировать отражение атаки.