Войти
Военное обозрение

Ближневосточные СМИ: Пакистан в случае эскалации конфликта готов передать Ирану баллистические ракеты средней дальности Shaheen-III

421
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ближний Восток замер в ожидании ответного удара Ирана и его союзников по Израилю. Он должен был состояться еще накануне, но Тегеран в лучших традициях региона, судя по всему, решил немного помучить оппонента ожиданием. Пока активными военными действиями против Тель-Авива отмечается только ливанское движение «Хизбалла», боевики которого накануне выпустили по северу Израиля около 50 ракет. Но эти боеприпасы легко перехватила система ПРО «Железный купол».

Впрочем, и Израиль, и США, которые переживают за своего союзника даже больше, чем он сам, судя по всему, понимают: на этот раз Иран настроен решительно. Не случайно Штаты еще накануне привели в готовность эскадрилью истребителей F-22, и начали массово эвакуировать из Ливана своих граждан.

Как утверждают региональные СМИ, настоящий ответный удар Ирана по Израилю может состояться в течение ближайших 24 часов. Причем, как утверждается, акция Тегерана и его союзников может затянуться на несколько дней.

Кстати, о союзниках. Если еще совсем недавно в так называемую антиизраильскую коалицию, возглавляемую Ираном, входили лишь боевики ХАМАС, «Хизбаллы» и йеменские хуситы, то теперь в конфликте косвенным образом может быть задействован Пакистан. Во всяком случае, ближневосточные СМИ утверждают, что Исламабад в случае эскалации ситуации в регионе готов передать Тегерану свои ракеты средней дальности Shaheen-III. А это уже гораздо серьезнее. В зону их поражения попадает и Тель-Авив, и многочисленные военные объекты, расположенные на периферии.

Израиль, судя по последним действиям его руководства, вполне серьезно воспринимает заявления Ирана о готовящемся ударе возмездия. Во всяком случае, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и члены его кабинета сегодня намерены остаться в Генеральном штабе ЦАХАЛ, чтобы лично координировать отражение атаки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Ливан
Пакистан
США
Продукция
F-22
Железный купол
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 16:40
  • 3158
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 04:41
  • 1
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 02:30
  • 0
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 16:49
  • 1
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла