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Военное обозрение

Западная пресса: Иран способен перехватить современные истребители с помощью нового зенитного комплекса Arman

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Источник изображения: topwar.ru

Иран недавно представил свою новую разработку в области зенитных систем – ЗРК последнего поколения Arman.

Согласно техническим спецификациям, опубликованным иранской оборонкой, Arman способен обнаруживать и перехватывать широкий спектр воздушных угроз, включая современные израильские и американские истребители

- говорится в издании Army Recognition.

Как отмечается, в число потенциальных целей нового комплекса входят также баллистические ракеты малой дальности, противорадиолокационные ракеты, КР, управляемые авиабомбы, вертолеты и беспилотники.

Arman был впервые представлен 17 февраля 2024 года. Это система ПРО средней дальности, работающая по целям на большой высоте. Одна ПУ несет три ЗУР. Максимальная дистанция поражения ограничена 120 км, высота – 27 км. Обнаружение и идентификация целей (одновременно – до 24 объектов) осуществляется на расстоянии 180-200 км с азимутом 360°, что обеспечивает всестороннюю защиту от воздушных атак, не оставляя «слепых зон». Время реакции на выявленные угрозы составляет менее 20 секунд, в то время как развертывание занимает всего 3 минуты.

Источник изображения: topwar.ru

В качестве средства поражения используются ЗУР семейства Sayyad, а именно модификация Sayyad-3F с вертикальным запуском. Длина ракеты составляет 6,1 м, диаметр 40 см, а вес около 1000 кг.

Разработка нового ЗРК представляет собой значительный прогресс в оборонительных возможностях Ирана

- указывается в западной прессе.

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