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Военное обозрение

«Усилят контроль за Черным морем»: Румыния заинтересована в модернизации украинских противокорабельных ракет «Нептун»

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Источник изображения: topwar.ru

2 августа 2024 года власти Румынии и Украины обнародовали план совместного производства и модернизации противокорабельных ракет Р-360 «Нептун».

Как указали в МИД Украины, Бухарест заинтересован в данном сотрудничестве в связи с намерением «усилить контроль за акваторией Черного моря».

Дозвуковая крылатая ракета всепогодного действия Р-360 «Нептун» была создана киевским КБ «Луч» в качестве ПКР и, в более позднем варианте, как средство поражения наземных целей.

Как отмечается в издании Military Leak, данное изделие было разработано на базе советской ПКР Х-35 и получило большую дальность огня (свыше 200 км) и улучшенную систему наведения на цель. «Нептун» предназначен для поражения кораблей водоизмещением до 9 тыс. т.

В систему береговой обороны «Нептун» входят мобильная пусковая установка УСПУ-360 на шасси грузового автомобиля, четыре ракеты, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360, КШМ РЦП-360.

Ракета имеет длину 5,05 м и жесткое крыло крестообразной формы. Её масса составляет 870 кг, из которых 150 кг приходятся на боеголовку. В ПКР используется ракетный двигатель с высокой тяговооруженностью МС-400 от «Мотор Сич».

Как заявляли в ВСУ, российский крейсер «Москва» был поражен двумя ПКР «Нептун», что привело к пожару и последующему взрыву корабельного склада боеприпасов. По словам украинского командования, с 2023 года ракеты используются для нанесения ударов по наземным целям.

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Румыния
Украина
Продукция
Х-35
Компании
Луч ГосККБ (Украина)
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