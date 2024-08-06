На Украине упростили ввоз товаров военного назначения

ЦАМТО, 5 августа. Кабмин Украины упростил ввоз товаров военного назначения, расширив количества пунктов пропуска на границе для такой продукции.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 2 августа Министерство финансов страны.

"Кабинет министров Украины принял постановление ... для упрощения поставки военных товаров через таможенную границу Украины. Постановлением предусмотрено увеличение количества пунктов пропуска для военных товаров на время действия военного положения", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

Уточняется, что речь идет об открытии всех имеющихся КПП.

В министерстве надеются, что принятое решение позволит товарам военного назначения беспрепятственно поступать на территорию Украины от государств-партнеров. Кроме того, в министерстве надеются, что это также позволит избежать форс-мажорных обстоятельств, связанных с блокированием пунктов пропуска и позволит оптимизировать логистику.

По данным украинского издания "Экономическая правда", ранее такие товары можно было перемещать только через 9 автомобильных пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и 9 железнодорожных.