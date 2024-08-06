Austal поставила седьмой катер класса "Улучшенный Кейп" ВМС Австралии

ЦАМТО, 5 августа. Австралийская компания Austal объявила о состоявшейся 2 августа на предприятии в Хендерсоне передаче ВМС Австралии патрульного катера класса "Улучшенный Кейп".

Катер (312) "Кейп Соландер" (Cape Solander) является седьмым из десяти заказанных для ВМС Австралии патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп" (Evolved Cape). Как планируется, еще три катера будут поставлены ВМС Австралии в ближайшие два года. Из них один катер, "Кейп Шанк", ВМС Австралии получат до конца 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, 58-метровые катера класса "Улучшенный Кейп" предназначены для замены состоящих на вооружении патрульных катеров класса "Армидейл". Катера будут применяться для контроля границ, противодействия незаконной миграции, охраны рыболовства и полицейских функций.

В мае 2020 года Минобороны Австралии подписало с Austal Australia контракт на строительство для ВМС Австралии в рамках проекта SEA1445-1 шести патрульных кораблей класса "Улучшенный Кейп". Стоимость заказа составила 324 млн. австрал. долл. Церемония закладки киля головного корабля, "Кейп Отуэй", состоялась 24 июля 2020 года. Он был передан ВМС Австралии 23 марта 2022 года. Поставка шестого, "Кейп Пиллар", состоялась 13 октября 2023 года.

В апреле 2022 года Austal заключила контракт на строительство двух дополнительных катеров класса "Улучшенный Кейп", стоимость которых оценивается в 124 млн. австрал. долл. Планируется, что они будут переданы ВМС Австралии до конца 2024 года. Еще два катера стоимостью 157 млн. австр. долл. были заказаны в феврале 2024 года. Таким образом, общее количество патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп", заказанных ВМС Австралии в рамках проекта SEA1445-1, увеличилось до 10 ед.

В настоящее время (313) "Кейп Шанк" находится на завершающей стадии строительства. Резка стали для двух последних кораблей серии уже началась.

Ранее по двум контрактам в течение 2013-2015 гг. и 2016-2017 гг. Austal также поставила ВМС Австралии 10 катеров класса "Кейп".

Усовершенствованный корабль отличается от базовой версии рядом модификаций, которые выполнены на основе опыта эксплуатации ранее поставленных катеров. Вместимость была увеличена на 10 человек – до 32 человек, улучшены условия размещения экипажа, установлены современные системы разведки.

Техническая поддержка катеров Austal Australia осуществляет в специальных сервисных центрах, расположенных в Хендерсоне (Западная Австралия), Кэрнсе (Квинсленд) и Дарвине (Северная территория).