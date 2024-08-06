"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией

Минобороны Великобритании Джон Хили: "Страна не готова к крупному конфликту"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженные силы Великобритании столкнулись с рядом серьезных проблем. По словам министра обороны Джона Хили, страна не готова к крупному вооруженному конфликту. Причина — многолетнее недофинансирование армии. О ее сегодняшнем состоянии — в материале РИА Новости.

Хуже, чем думали

Среди европейских участников НАТО у Великобритании самый крупный военный бюджет, даже больше, чем у Германии и Франции. В отличие от Парижа и Берлина, расходы Лондона на оборону никогда не опускались ниже двух процентов ВВП. В этом году — 2,3%, около 52 миллиардов фунтов стерлингов. В январе Грант Шаппс, на тот момент министр обороны, похвастался, что Великобритания "приняла вызов" и "инвестирует миллиарды" в модернизацию армии.

Британские курсанты Королевской военной академии во время учений Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /

Однако нынешний глава военного ведомства Джон Хили настроен далеко не так оптимистично. По его словам, все три вида вооруженных сил сталкиваются с серьезными проблемами. В том числе: нерациональное использование закупок, низкий моральный дух личного состава, кризис набора и удержания военнослужащих, медленные темпы перевооружения и устаревание боевой техники. Ситуация "гораздо хуже, чем мы думали", подчеркнул министр.

"Британские вооруженные силы действуют из "абсолютного минимума", который позволяет лишь проводить операции по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи, а также эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий и некоторые противодиверсионные мероприятия, — отмечает бывший директор управления аудита британского министерства обороны Роб Джонсон. — В любой крупной боевой операции у Британии быстро закончатся боеприпасы, поскольку армия слишком слаба и не готова к сражению и победе в вооруженном конфликте серьезного масштаба".

Британские военные Источник изображения: © Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)

Ранее в июле ряд высокопоставленных военных выразил обеспокоенность состоянием обороноспособности Великобритании. Так, бывший полковник военной разведки Филип Ингрэм предупредил, что новое правительство играет с огнем, откладывая увеличение расходов на оборону, поскольку "угроза существует уже сейчас и потребуется значительное время для восстановления армии, запасов боеприпасов, а также подготовки Королевских ВВС и флота".

Мало танков и самолетов

Особенно плохо с сухопутными войсками. В 2021-м тогдашний министр обороны Бен Уоллес решил сократить прогнозируемую численность армии на десять тысяч до 72 500 человек к 2025-му. Это минимум с XVIII века. Украинский конфликт внес коррективы в Европе, но не повлиял на эти планы. Бывший в то время начальником штаба обороны генерал Ник Картер предупредил: Великобритания рискует подвести НАТО и не выполнит обязательство разместить полноценную дивизию в Европе.

Есть трудности и с техникой. Как сообщил в июле изданию Financial Times директор одного из управлений министерства обороны королевства Роб Джонсон, противовоздушная оборона не справится с ракетами большой дальности, флоту не хватает кораблей для патрулирования Северной Атлантики, чтобы отслеживать и сдерживать активность российских подводных лодок, а ВВС нужно почти вдвое больше самолетов, чем сейчас.

Модернизированных танков Challenger 3 заказали всего 148 единиц. Польша, для сравнения, пытается расширить свой танковый парк до 1600 современных машин. Да, у Великобритании есть еще около 220 Challenger 2, однако этого тоже мало для крупного конфликта.

Танк Challenger 3 Источник изображения: © Фото : Crown copyright / Rheinmetall AG 2021

Беда и в авиации. Месяц назад в интервью The Sun маршал ВВС Грег Бегвелл сказал: лишь четыре истребителя готовы к немедленному развертыванию в случае, если Россия нанесет по Великобритании ядерный удар. В королевских ВВС числятся 159 истребителей. Но нет воздушных комплексов радиообнаружения и наведения, что сильно ограничивает возможности тактической авиации.

У ВМС все больше технических неурядиц. Так, флагман флота авианосец Queen Elizabeth из-за поломки не смог выйти в море для участия в февральских учениях НАТО Steadfast Defender у побережья Норвегии. Кроме того, остро не хватает топлива: с 2017-го 13 из 19 фрегатов и эсминцев остаются из-за этого в доках.

Проблемы Пентагона

Примерно так же во многих западных странах. Есть сложности даже у американской армии. В конце июля комиссия конгресса представила сенатскому комитету по вооруженным силам доклад, в котором прямо утверждается, что США не способны победить в крупном конфликте.

"Страна была готова к этому в годы холодной войны, которая закончилась 35 лет назад, — отмечается в докладе. — Сегодня — нет. Нашим военным не хватает ни возможностей, ни потенциала, необходимых для уверенности в том, что они могут преобладать в боевых действиях. Производственных мощностей совершенно недостаточно для обеспечения оборудованием, технологиями и боеприпасами, необходимыми сейчас, не говоря уже о конфликте между великими державами".

По мнению комиссии, сотрудничество России, Китая и других государств увеличивает вероятность столкновения сразу на нескольких фронтах, и США придется очень трудно в такой войне. Выявили большие разрывы между амбициями министерства обороны и реальностью. Состояние американской оборонной промышленности неудовлетворительно — особенно на фоне китайской.

Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley

"В конфликте с Китаем Соединенные Штаты в значительной степени исчерпают свои запасы боеприпасов всего за три-четыре недели, причем некоторые важные виды (например, противокорабельные ракеты) закончатся через несколько дней. Восстановление арсеналов займет годы", — указывают авторы документа.

Очень беспокоит и недобор новобранцев, прежде всего для армии и ВВС. Ответственные за кадры офицеры Пентагона бьют тревогу, стараются привлечь молодежь повышенными выплатами, а также ослаблением требований при приеме на службу, в том числе за счет сокращения списка заболеваний, из-за которых потенциальный летчик или морпех получал статус "не годен". Однако быстро эту проблему не решить.