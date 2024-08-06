Войти
РИА Новости

"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией

475
0
0
Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии
Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии.
Источник изображения: © AP Photo / Pavel Golovkin

Минобороны Великобритании Джон Хили: "Страна не готова к крупному конфликту"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженные силы Великобритании столкнулись с рядом серьезных проблем. По словам министра обороны Джона Хили, страна не готова к крупному вооруженному конфликту. Причина — многолетнее недофинансирование армии. О ее сегодняшнем состоянии — в материале РИА Новости.

Хуже, чем думали

Среди европейских участников НАТО у Великобритании самый крупный военный бюджет, даже больше, чем у Германии и Франции. В отличие от Парижа и Берлина, расходы Лондона на оборону никогда не опускались ниже двух процентов ВВП. В этом году — 2,3%, около 52 миллиардов фунтов стерлингов. В январе Грант Шаппс, на тот момент министр обороны, похвастался, что Великобритания "приняла вызов" и "инвестирует миллиарды" в модернизацию армии.

Британские курсанты Королевской военной академии во время учений

Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /

Однако нынешний глава военного ведомства Джон Хили настроен далеко не так оптимистично. По его словам, все три вида вооруженных сил сталкиваются с серьезными проблемами. В том числе: нерациональное использование закупок, низкий моральный дух личного состава, кризис набора и удержания военнослужащих, медленные темпы перевооружения и устаревание боевой техники. Ситуация "гораздо хуже, чем мы думали", подчеркнул министр.

"Британские вооруженные силы действуют из "абсолютного минимума", который позволяет лишь проводить операции по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи, а также эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий и некоторые противодиверсионные мероприятия, — отмечает бывший директор управления аудита британского министерства обороны Роб Джонсон. — В любой крупной боевой операции у Британии быстро закончатся боеприпасы, поскольку армия слишком слаба и не готова к сражению и победе в вооруженном конфликте серьезного масштаба".

Британские военные

Источник изображения: © Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)

Ранее в июле ряд высокопоставленных военных выразил обеспокоенность состоянием обороноспособности Великобритании. Так, бывший полковник военной разведки Филип Ингрэм предупредил, что новое правительство играет с огнем, откладывая увеличение расходов на оборону, поскольку "угроза существует уже сейчас и потребуется значительное время для восстановления армии, запасов боеприпасов, а также подготовки Королевских ВВС и флота".

Мало танков и самолетов

Особенно плохо с сухопутными войсками. В 2021-м тогдашний министр обороны Бен Уоллес решил сократить прогнозируемую численность армии на десять тысяч до 72 500 человек к 2025-му. Это минимум с XVIII века. Украинский конфликт внес коррективы в Европе, но не повлиял на эти планы. Бывший в то время начальником штаба обороны генерал Ник Картер предупредил: Великобритания рискует подвести НАТО и не выполнит обязательство разместить полноценную дивизию в Европе.

Есть трудности и с техникой. Как сообщил в июле изданию Financial Times директор одного из управлений министерства обороны королевства Роб Джонсон, противовоздушная оборона не справится с ракетами большой дальности, флоту не хватает кораблей для патрулирования Северной Атлантики, чтобы отслеживать и сдерживать активность российских подводных лодок, а ВВС нужно почти вдвое больше самолетов, чем сейчас.

Модернизированных танков Challenger 3 заказали всего 148 единиц. Польша, для сравнения, пытается расширить свой танковый парк до 1600 современных машин. Да, у Великобритании есть еще около 220 Challenger 2, однако этого тоже мало для крупного конфликта.

Танк Challenger 3

Источник изображения: © Фото : Crown copyright / Rheinmetall AG 2021

Беда и в авиации. Месяц назад в интервью The Sun маршал ВВС Грег Бегвелл сказал: лишь четыре истребителя готовы к немедленному развертыванию в случае, если Россия нанесет по Великобритании ядерный удар. В королевских ВВС числятся 159 истребителей. Но нет воздушных комплексов радиообнаружения и наведения, что сильно ограничивает возможности тактической авиации.

У ВМС все больше технических неурядиц. Так, флагман флота авианосец Queen Elizabeth из-за поломки не смог выйти в море для участия в февральских учениях НАТО Steadfast Defender у побережья Норвегии. Кроме того, остро не хватает топлива: с 2017-го 13 из 19 фрегатов и эсминцев остаются из-за этого в доках.

Проблемы Пентагона

Примерно так же во многих западных странах. Есть сложности даже у американской армии. В конце июля комиссия конгресса представила сенатскому комитету по вооруженным силам доклад, в котором прямо утверждается, что США не способны победить в крупном конфликте.

"Страна была готова к этому в годы холодной войны, которая закончилась 35 лет назад, — отмечается в докладе. — Сегодня — нет. Нашим военным не хватает ни возможностей, ни потенциала, необходимых для уверенности в том, что они могут преобладать в боевых действиях. Производственных мощностей совершенно недостаточно для обеспечения оборудованием, технологиями и боеприпасами, необходимыми сейчас, не говоря уже о конфликте между великими державами".

По мнению комиссии, сотрудничество России, Китая и других государств увеличивает вероятность столкновения сразу на нескольких фронтах, и США придется очень трудно в такой войне. Выявили большие разрывы между амбициями министерства обороны и реальностью. Состояние американской оборонной промышленности неудовлетворительно — особенно на фоне китайской.

Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии

Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley

"В конфликте с Китаем Соединенные Штаты в значительной степени исчерпают свои запасы боеприпасов всего за три-четыре недели, причем некоторые важные виды (например, противокорабельные ракеты) закончатся через несколько дней. Восстановление арсеналов займет годы", — указывают авторы документа.

Очень беспокоит и недобор новобранцев, прежде всего для армии и ВВС. Ответственные за кадры офицеры Пентагона бьют тревогу, стараются привлечь молодежь повышенными выплатами, а также ослаблением требований при приеме на службу, в том числе за счет сокращения списка заболеваний, из-за которых потенциальный летчик или морпех получал статус "не годен". Однако быстро эту проблему не решить.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Китай
Норвегия
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Франция
Продукция
Challenger 2
HMS Queen Elizabeth
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
Авианосец
Военные учения
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 16:40
  • 3158
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 04:41
  • 1
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 02:30
  • 0
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 16:49
  • 1
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла