"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией

Минобороны Великобритании Джон Хили: "Страна не готова к крупному конфликту"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженные силы Великобритании столкнулись с рядом серьезных проблем. По словам министра обороны Джона Хили, страна не готова к крупному вооруженному конфликту. Причина — многолетнее недофинансирование армии. О ее сегодняшнем состоянии — в материале РИА Новости.

Среди европейских участников НАТО у Великобритании самый крупный военный бюджет, даже больше, чем у Германии и Франции. В отличие от Парижа и Берлина, расходы Лондона на оборону никогда не опускались ниже двух процентов ВВП. В этом году — 2,3%, около 52 миллиардов фунтов стерлингов. В январе Грант Шаппс, на тот момент министр обороны, похвастался, что Великобритания "приняла вызов" и "инвестирует миллиарды" в модернизацию армии.

Британские курсанты Королевской военной академии во время учений

Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /