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ТАСС

Эксперт считает, что поставки южнокорейского оружия Украине не смогут изменить ход СВО

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CHUNMA SAM_01
Южно-корейский ракетный комплекс ПВО типа "Чхонма" (Chunma). Источник: primeportal.net.

У этого решения есть ограничения в плане сдерживания военного сотрудничества России и КНДР, заявил директор Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник посольства Республики Корея в РФ Пак Пён Хван

СЕУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Возможные поставки южнокорейского оружия на Украину не изменят ситуации в рамках специальной военной операции, но ухудшат отношения России и Республики Корея. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил директор Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник посольства Республики Корея в России Пак Пён Хван.

Он напомнил, что Республика Корея после заключения 19 июня договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР объявила, что пересмотрит политику отказа от поставок оружия на Украину. Сеул направлял Киеву гуманитарную и финансовую помощь, военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели, но не вооружение.

"Поставки оружия на Украину со стороны Республики Корея не смогут оказать большого влияния на ситуацию на поле боя. У этого решения есть ограничения в плане сдерживания военного сотрудничества России и Северной Кореи", - сказал эксперт. Ранее СМИ со ссылкой на неназванного южнокорейского чиновника сообщали, что Республика Корея решила придерживаться "стратегической неопределенности" в вопросах поставок на Украину в качестве средства оказания давления, чтобы "не допустить передачу военных технологий" Пхеньяну.

"Поставки оружия на Украину лишь обозначат, насколько сильно недовольна Республика Корея, и ухудшат двусторонние отношения с Россией", - добавил Пак Пён Хван. В конце июня премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил, что масштабы и характер возможной помощи Украине со стороны Республики Корея зависят от уровня сотрудничества России и КНДР после заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

19 июня в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который подразумевает немедленное оказание военной помощи в случае оборонительной войны. Президент РФ сказал, что новое соглашение не представляет для Южной Кореи повода для беспокойства в сфере безопасности. Владимир Путин ранее предупреждал, что решение о поставках южнокорейского оружия на Украину разрушит двусторонние отношения РФ и Республики Корея. 

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