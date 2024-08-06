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В США указали ВСУ на важный недостаток переданных им F-16

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

Политолог Слебода: переданные ВСУ истребители F-16 значительно устарели

Американский политолог Марк Слебода призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) не надеяться, что переданные им США истребители F-16 значительно изменят ситуацию на передовой, указав на то, что данный вид авиации значительно устарел. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«F-16 — это устаревшие самолеты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано», — заявил он.

По его словам, используемые украинскими военными самолеты рискуют быть уничтоженными каждый раз, когда они приближаются к линии боевого соприкосновения. Слебода подчеркнул, что российские войска приложат все усилия для того, чтобы выслуживать вражеские F-16 и препятствовать их выполнению боевых задач.

Ранее сообщалось, что переданные Украине истребители F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией.

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Страны
Румыния
США
Украина
Продукция
F-16
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