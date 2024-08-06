О темпах работы ВПК КНДР: в войска поставлена партия ОТРК KN-24 «Хвасонпхо-11» в количестве 250 единиц

Источник изображения: topwar.ru

Масштабы передачи военной техники в арсенал армии КНДР впечатляют. Так, в рамках очередного этапа совершенствования своих вооружённых сил северокорейские оборонщики передали в войска сразу 250 установок тактических баллистических ракет (оперативно-тактических ракетных комплексов). Речь идёт об ОТРК KN-24 «Хвасонпхо-11Р/Ра».

Как заявляют в самой КНДР, это баллистические ракеты нового типа. Максимальная дальность поражения цели – около 210 км. Это значительно меньше, чем у другого северокорейского ОТРК - KN-23. Однако ракеты «Хвасонпхо-11Р/Ра» и значительно дешевле, да и до Сеула в любом случае точно достают…

Центральное телеграфное агентство КНДР:

Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Чжо Чун Рен доложил товарищу Ким Чен Ыну о том, что специальный заказ на производство новых баллистических ракет выполнен. (…) Товарищ Ким Чен Ын от имени Партии и правительства выразил горячую благодарность рабочим, ученым и должностным лицам военной промышленности, которые с гордостью выполнили революционную задачу большого стратегического значения по неуклонному наращиванию военной мощи страны для её самообороны.

Ким Чен Ын назвал обновление и пополнение арсенала баллистических ракет ракетами нового типа «историческим событием с точки зрения защиты национальных интересов».

Источник изображения: topwar.ru

Сам факт передачи в войска сразу четверти тысячи ОТРК, безусловно, впечатляет.

Источник изображения: topwar.ru

Если учесть, что в ракетной бригаде КНДР обычно 15 подобного рода комплексов, то получается, что с помощью новой поставки можно вооружить 16 бригад. Одновременно с этим впечатляет и размах производства с активностью северокорейской военной промышленности.