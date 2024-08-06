О темпах работы ВПК КНДР: в войска поставлена партия ОТРК KN-24 «Хвасонпхо-11» в количестве 250 единиц

Источник изображения: topwar.ru
Масштабы передачи военной техники в арсенал армии КНДР впечатляют. Так, в рамках очередного этапа совершенствования своих вооружённых сил северокорейские оборонщики передали в войска сразу 250 установок тактических баллистических ракет (оперативно-тактических ракетных комплексов). Речь идёт об ОТРК KN-24 «Хвасонпхо-11Р/Ра».
Как заявляют в самой КНДР, это баллистические ракеты нового типа. Максимальная дальность поражения цели – около 210 км. Это значительно меньше, чем у другого северокорейского ОТРК - KN-23. Однако ракеты «Хвасонпхо-11Р/Ра» и значительно дешевле, да и до Сеула в любом случае точно достают…
Центральное телеграфное агентство КНДР:
Ким Чен Ын назвал обновление и пополнение арсенала баллистических ракет ракетами нового типа «историческим событием с точки зрения защиты национальных интересов».
Источник изображения: topwar.ru
Сам факт передачи в войска сразу четверти тысячи ОТРК, безусловно, впечатляет.
Источник изображения: topwar.ru
Если учесть, что в ракетной бригаде КНДР обычно 15 подобного рода комплексов, то получается, что с помощью новой поставки можно вооружить 16 бригад. Одновременно с этим впечатляет и размах производства с активностью северокорейской военной промышленности.