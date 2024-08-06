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ТАСС

Петелин рассказал о возможностях перекрестных полетов для космонавтов

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Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Космонавт Роскосмоса уверен, что эта программа "дает возможность молодым ребятам в очень короткое время совершить свой космический полет"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Программа перекрестных полетов к Международной космической станции (МКС) является хорошей возможностью для молодых космонавтов совершить свой первый полет в относительно короткие сроки, заявил ТАСС Герой России космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

"Очень хорошо, что у нас есть эти перекрестные полеты. Это дает возможность молодым ребятам в очень короткое время совершить свой космический полет. Фактически, вот, пять-шесть лет - и ребята летят в космос. Да, не на "Союзе", а на космическом корабле "Дрэгон" (корабль Crew Dragon - прим. ТАСС), но тем не менее это дает представление о полете", - сказал он в кулуарах X Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".

18 августа на МКС должен отправиться корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым на борту. Также ранее стало известно, что космонавт Роскосмоса Кирилл Песков полетит на МКС на американском корабле в феврале 2025 года.

О программе перекрестных полетов

В июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение по программе МКС о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях "Союз МС". Реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания соответственно российского и американского сегментов станции. 

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