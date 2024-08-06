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Известия.ru

В России разработали новую противодронную РЛС

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В России разработали новую противодронную радиолокационную станцию «Лори». Она предназначена для прикрытия важных промышленных объектов и может вести автосопровождение целей, движущихся со скоростью до 200 км/ч, на дальности до 10 км.

«Сейчас востребованность РЛС на рынке систем охраны растет, и, проанализировав особенности применения существующих изделий, а также проработав их недостатки, в январе этого года мы приступили к разработке «Лори», — рассказал «Известиям» главный конструктор изделия из компании «Элиарс».

Ветеран войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Клим Дмитриев объяснил «Известиям», что средства радиоразведки и радиолокационного обнаружения непосредственно не предоставляют защиту объектов от вражеских ударов, однако могу помочь заранее обнаружить угрозу.

«Поэтому нужно использовать РЛС вместе с комплексами огневого поражения», — уточнил эксперт.

Испытания опытных образцов планируют провести в феврале 2025 года, а запуск производства опытной партии ожидается в сентябре следующего года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Проверка обозрения: в России разработали новую РЛС против дронов

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Россия
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Минoбороны РФ
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