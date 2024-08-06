АЦ ВКО: возможности эшелонированной системы ПВО России превосходят аналоги НАТО

Современные средства противовоздушной обороны (ПВО), используемые Вооруженными силами (ВС) РФ, значительно превосходят аналоги, разработанные на Западе и находящиеся на вооружении украинской армии. Об этом 5 августа сообщает журнал «Национальная оборона» со ссылкой на экспертов Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).

«Высокие тактико-технические характеристики современных российских ЗРС (зенитных ракетных систем. ― Ред.) и ЗРК (зенитных ракетных комплексов. ― Ред.) делают их лучшими представителями своих классов, способными обеспечить эффективное противовоздушное прикрытие войск в зоне своей ответственности», ― отметили аналитики.

По словам экспертов, находящиеся в одном классе ЗРС С-400 «Триумф» и MIM-104 Patriot, предназначенные для поражения на большом удалении от обороняемых целей и имеющие высокие предельные характеристики, в действительности обладают абсолютно разной эффективностью.

В то время как система С-400 способна перехватывать средства воздушного нападения (СВН) на дальности до 380 км и высоте до 30 км, Patriot действует на дальности до 160 км, по высоте ― до 25 км. Кроме того, американский комплекс существенно проигрывает по такому показателю, как скорость цели: 3 км/с против 4,8 км/с.

Также аналитики отметили, что произведенный в России ЗРК «Викинг» средней дальности не только составляет конкуренцию, но превосходит современные западные аналоги, такие как IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T.

«Викинг» может перехватывать цели на дальности до 65 км и высоте до 25 км, в то время как максимальные характеристики IRIS-T SLM составляют 40 км и 20 км, NASAMS III ― 50 км и 20 км, SAMP/T ― 60–80 км и 20 км. Еще одно преимущество российской системы ПВО ― способность нейтрализовать баллистические цели.

Среди российских систем малой дальности наиболее привлекательным аналитики назвали ЗРК «Тор-М2», который составляет конкуренцию западным VL MICA, IRIS-T SL, NASAMS II, SPYDER. При этом эксперты отметили, что российский комплекс, основная цель которого ― беспилотники, не имеет прямого аналога среди военной техники, произведенной странами НАТО.

«ЗРК «Тор-М2» решает задачи благодаря своим выдающимся маневренным характеристикам ― гусеничному шасси повышенной проходимости, рекордно малому времени развертывания из походного порядка в боевой ― 3 мин, возможности вести разведку воздушной обстановки и огонь на ходу. Дополнительным фактором устойчивости является легкое бронирование боевой машины», ― заявили аналитики.

Ранее, 24 июля, геополитический аналитик и бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в беседе с «Известиями» заявил, что военно-промышленный комплекс России существенно превосходит оборонную отрасль западных стран. По оценке аналитика, с учетом преимуществ боевых возможностей сухопутных войск России исход гипотетических боев российской армии и сил НАТО приведет к такому же постепенному поражению последних, которое сейчас терпит Украина. Он считает, что возможности российской ПВО также имеют масштабы, которые Запад не в состоянии воспроизвести.

26 апреля издание Interia написало, что американские бомбы большой дальности GLSDB оказались неэффективными на Украине из-за противостоящих им российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Еще в январе бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям», что снаряды GLSDB не представляют собой ничего выдающегося и любая российская система ПВО может противостоять им.