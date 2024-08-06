«Нарушение суверенитета и поддержка международного терроризма»: Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной

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Африканское государство Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной по причине поддержки Киевом террористов, действующих на территории этого государства. Вот где аукнулись «громкие» заявления представителя ГУР МО Украины Юсова. О принятом решении малийских властей сообщает France-Presse.

По данным французского агентства, правительство Мали уже приняло решение разорвать все дипломатические отношения с Украиной, причем никаких сроков не называлось, вступление решения в силу будет «немедленным». В Бамако считают, что своими действиями Киев нарушает малийский суверенитет, а также поддерживает международный терроризм.

Действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, выходят за рамки иностранного вмешательства, которое само по себе достойно осуждения, и представляют собой явную агрессию в отношении Мали и поддержку международного терроризма

- говорится в сообщении.

Ранее представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов признал причастность к нападению исламистов на правительственные силы на севере Мали, а посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров открыто поддержал повстанцев, т. е. террористов. Разрыв дипотношений с Мали сильно ударит по Киеву, ведь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба совершает турне по Африке с целью убедить некоторые африканские страны присоединиться к западной коалиции и поддержать Украину в ее конфликте с Россией.

Напомним, что военная разведка Украины прямо заявила об обучении террористов украинскими военными инструкторами, причем некоторая часть повстанцев была приглашена на Украину.