Войти
Военное обозрение

«Нарушение суверенитета и поддержка международного терроризма»: Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной

426
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Африканское государство Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной по причине поддержки Киевом террористов, действующих на территории этого государства. Вот где аукнулись «громкие» заявления представителя ГУР МО Украины Юсова. О принятом решении малийских властей сообщает France-Presse.

По данным французского агентства, правительство Мали уже приняло решение разорвать все дипломатические отношения с Украиной, причем никаких сроков не называлось, вступление решения в силу будет «немедленным». В Бамако считают, что своими действиями Киев нарушает малийский суверенитет, а также поддерживает международный терроризм.

Действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, выходят за рамки иностранного вмешательства, которое само по себе достойно осуждения, и представляют собой явную агрессию в отношении Мали и поддержку международного терроризма

- говорится в сообщении.

Ранее представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов признал причастность к нападению исламистов на правительственные силы на севере Мали, а посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров открыто поддержал повстанцев, т. е. террористов. Разрыв дипотношений с Мали сильно ударит по Киеву, ведь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба совершает турне по Африке с целью убедить некоторые африканские страны присоединиться к западной коалиции и поддержать Украину в ее конфликте с Россией.

Напомним, что военная разведка Украины прямо заявила об обучении террористов украинскими военными инструкторами, причем некоторая часть повстанцев была приглашена на Украину.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мали
Россия
Сенегал
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 16:40
  • 3158
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 04:41
  • 1
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 02:30
  • 0
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 16:49
  • 1
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла