Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО

АЦ ВКО: возможности эшелонированной системы ПВО России превосходят аналоги НАТО

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) обнародовал в журнале "Национальная оборона" преимущественные характеристики средств ПВО РФ по сравнению с аналогами НАТО, задействованных в украинском конфликте.

Экспертный доклад АЦ ВКО подготовлен в связи с появившейся информацией о том, что первая партия из шести истребителей F-16 прибыла на Украину. В статье указываются и приводятся технические возможности эшелонированной системы ПВО ВКС РФ, состоящей из ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг" и ЗРК "Тор-М2".

"Высокие тактико-технические характеристики современных российских ЗРС и ЗРК делают их лучшими представителями своих классов, способными обеспечить эффективное противовоздушное прикрытие войск в зоне своей ответственности", - говорится в статье.

Patriot – не конкурент С-400

Оба комплекса предназначены для поражения на большом удалении от обороняемых войск или объектов широкой номенклатуры целей, имеющих высокие предельные характеристики. ЗРС С-400 способны перехватывать аэродинамические средства воздушного нападения (СВН) на дальности до 380 километров и высоте до 30 километров. Дальность/высота поражения баллистических ракет – 30/25 километров соответственно, а скорость целей – до 4,8 километра в секунду, такие технические показатели приводятся в статье.

У ЗРК Patriot зона поражения аэродинамических СВН по дальности – до 160 километров, по высоте – до 25 километров, БР – 25 и 20 километров, соответственно. Скорость цели - до 3 километров в секунду.

В число приоритетных целей для средств ПВО большой дальности входят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, бомбардировочная авиация. Наиболее сложные цели для обоих комплексов – противорадиолокационные ракеты.

"Викинг" как среднее звено эшелонированной обороны

Советская, а затем и российская концепция эшелонированной ПВО всегда уделяла большое внимание зенитным ракетным комплексам средней дальности – их развитие шло непрерывно. Одним из лучших в мире средств ПВО является ЗРК "Викинг". Этот ЗРК СД в полной мере соответствуют условиям современного боя, утверждается в аналитическом материале.

Натовские же стратеги в течение длительного периода не придавали значения развитию данного класса. Однако в последние годы появилось сразу несколько западных систем ПВО средней дальности, таких как IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T, что свидетельствует о несколько запоздалом осознании роли ЗРК СД в бою.

Максимальная дальность и высота перехвата аэродинамических целей составляет у "Викинга" 65 и 25 километров, у ЗРК IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T соответственно – 40 и 20 километров, 50/20 километров, 60 80/20 километров. "Викинг" способен перехватывать как аэродинамические, так и баллистические цели.

Приоритетными для комплексов средней дальности целями являются самолеты фронтовой авиации и боевые вертолеты.

Эшелон замыкает "Тор-м2"

В зоне малой дальности (до 16 километров) оптимальным средством поражения воздушных целей являются ЗРК малой дальности "Тор-М2". Номенклатура целей этого комплекса включает в себя БПЛА, а также и пилотируемые летательные аппараты, рискнувшие войти в зону ПВО малой дальности, говорится в материале.

ЗРК "Тор-М2" превосходит западные аналогичные ЗРК (VL MICA, IRIS-T SL, NASAMS II, SPYDER) по большинству параметров. С точки зрения войсковой ПВО, для ЗРК "Тор-М2" подобрать западный аналог для сравнения в принципе невозможно, утверждается в статье.

Преимущества "Тор-М2" - быстрое выдвижение на позицию с марша или из укрытия, быстрое развертывание/свертывание на позиции (10-15 минут), перехват целей и маневренность, что делает комплекс недостижимым для артиллерии врага.