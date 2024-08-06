Войти
РИА Новости

Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО

380
0
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

АЦ ВКО: возможности эшелонированной системы ПВО России превосходят аналоги НАТО

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) обнародовал в журнале "Национальная оборона" преимущественные характеристики средств ПВО РФ по сравнению с аналогами НАТО, задействованных в украинском конфликте.

Экспертный доклад АЦ ВКО подготовлен в связи с появившейся информацией о том, что первая партия из шести истребителей F-16 прибыла на Украину. В статье указываются и приводятся технические возможности эшелонированной системы ПВО ВКС РФ, состоящей из ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг" и ЗРК "Тор-М2".

"Высокие тактико-технические характеристики современных российских ЗРС и ЗРК делают их лучшими представителями своих классов, способными обеспечить эффективное противовоздушное прикрытие войск в зоне своей ответственности", - говорится в статье.

Patriot – не конкурент С-400

Оба комплекса предназначены для поражения на большом удалении от обороняемых войск или объектов широкой номенклатуры целей, имеющих высокие предельные характеристики. ЗРС С-400 способны перехватывать аэродинамические средства воздушного нападения (СВН) на дальности до 380 километров и высоте до 30 километров. Дальность/высота поражения баллистических ракет – 30/25 километров соответственно, а скорость целей – до 4,8 километра в секунду, такие технические показатели приводятся в статье.

У ЗРК Patriot зона поражения аэродинамических СВН по дальности – до 160 километров, по высоте – до 25 километров, БР – 25 и 20 километров, соответственно. Скорость цели - до 3 километров в секунду.

В число приоритетных целей для средств ПВО большой дальности входят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, бомбардировочная авиация. Наиболее сложные цели для обоих комплексов – противорадиолокационные ракеты.

"Викинг" как среднее звено эшелонированной обороны

Советская, а затем и российская концепция эшелонированной ПВО всегда уделяла большое внимание зенитным ракетным комплексам средней дальности – их развитие шло непрерывно. Одним из лучших в мире средств ПВО является ЗРК "Викинг". Этот ЗРК СД в полной мере соответствуют условиям современного боя, утверждается в аналитическом материале.

Натовские же стратеги в течение длительного периода не придавали значения развитию данного класса. Однако в последние годы появилось сразу несколько западных систем ПВО средней дальности, таких как IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T, что свидетельствует о несколько запоздалом осознании роли ЗРК СД в бою.

Максимальная дальность и высота перехвата аэродинамических целей составляет у "Викинга" 65 и 25 километров, у ЗРК IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T соответственно – 40 и 20 километров, 50/20 километров, 60 80/20 километров. "Викинг" способен перехватывать как аэродинамические, так и баллистические цели.

Приоритетными для комплексов средней дальности целями являются самолеты фронтовой авиации и боевые вертолеты.

Эшелон замыкает "Тор-м2"

В зоне малой дальности (до 16 километров) оптимальным средством поражения воздушных целей являются ЗРК малой дальности "Тор-М2". Номенклатура целей этого комплекса включает в себя БПЛА, а также и пилотируемые летательные аппараты, рискнувшие войти в зону ПВО малой дальности, говорится в материале.

ЗРК "Тор-М2" превосходит западные аналогичные ЗРК (VL MICA, IRIS-T SL, NASAMS II, SPYDER) по большинству параметров. С точки зрения войсковой ПВО, для ЗРК "Тор-М2" подобрать западный аналог для сравнения в принципе невозможно, утверждается в статье.

Преимущества "Тор-М2" - быстрое выдвижение на позицию с марша или из укрытия, быстрое развертывание/свертывание на позиции (10-15 минут), перехват целей и маневренность, что делает комплекс недостижимым для артиллерии врага.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
NASAMS
Patriot ЗРК
Tор-М2
С-400 Триумф
Проекты
NATO
БПЛА
Тор ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 16:40
  • 3158
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 04:41
  • 1
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 02:30
  • 0
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 16:49
  • 1
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла