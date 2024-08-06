Источник изображения: Фото: из ТГ-каналов

Показывая в воскресенье истребители F-16 на аэродроме Васильков, находящихся в 40 километрах от Киева, командование ВВС необандеровского режима пошло на прямой подлог.

Как сообщает телеграм-канал "Воевода вещает", многие детали говорят, что именно на этих фотографиях засветились списанные самолеты, доставленные из США. Они предназначались для обучения техников или их намерены применить как ложные цели для привлечения наших ударов.

Источник изображения: Фото: из ТГ-каналов

Эти самолеты где-то на дорогах Европы

Видно, что "шестнадцатые" стоят с демонтированными 20-мм шестиствольными пушками M61A1, на них отсутствуют характерные технические надписи.

С тем, что эти истребители не способны выполнять задачи в воздухе, согласны авторы телеграм-канала "Военный осведомитель". Они также обращают внимание, что установленные перед кабинами пилотов антенны системы "свой-чужой", в самом деле, характерны для F-16 в версии ADF ВВС США.

Летающими же являются F-16 Block 10/15 MLU из Нидерландов, имеющие антенны в другой конфигурации и другого внешнего вида.

Источник изображения: Фото: из ТГ-каналов

Источник изображения: Фото: из ТГ-каналов

Ракеты AIM-120B AMRAAM и AIM-9L/M

Но и в отношении исправных образцов есть вопросы. Например, телеграм-канал "Русское оружие" отмечает, что показанные настоящие боевые самолеты пока несут устаревшие модификации ракет "воздух-воздух" с эффективным радиусом действия при пуске на высотах более десяти километров 70 - 75 км, при выполнении задач на средних высотах - не более шестидесяти километров.

Также видны не самые новые AIM-9L/M, с ограниченными возможностями. Но, как считает автор канала, более современное вооружение может прибыть позже, поэтому не нужно терять бдительности.

К тому же эти крылатые боевые машины имеют бортовые комплексы обороны, а также могут применять разнообразное оружие для ударов по земле: планирующие бомбы JDAM-ER, малозаметные тактические крылатые ракеты SCALP-EG/ Storm Shadow.