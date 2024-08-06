Западный террор и поддержка террористов (Tehran Times, Иран)

Tehran Times: Запад нацелился на разграбление природных богатств азиатских стран

За плечами США, Великобритании и Франции — продолжительная история поддержки террористов, пишет палестинский активист в статье для Tehran Times. США вмешиваются во внутренние дела азиатских стран, чтобы лишить их автономии и получить доступ к природным ресурсам.

Тегеран. Некоторые представители западного мира усиленно обвиняют западноазиатские страны и движения сопротивления в терроризме, но сами при этом скрывают свое истинное лицо.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция часто заигрывают со словом "терроризм" в попытке разжечь ненависть против Исламской республики Иран, Сирии или правительства в столице Йемена Сане.

Этим же словом они бросаются в адрес освободительных движений, таких как ливанская "Хезболла", палестинцы в Газе или протестующие против размещения американских военных в Ираке.

Конечная цель — оправдать агрессию против этих стран или движений, которые защищают свою территориальную целостность.

Также целью является оправдание военного геноцида гражданского населения в Газе и защита ее оккупантов от Международного Суда, несмотря на многочисленные факты военных преступлений, зафиксированных ООН и ее агентствами.

Пока палестинцы продолжают свою почти восьмидесятилетнюю войну за свободу и государственность, США, Великобритания и Франция дают зеленый свет оккупационному режиму, чтобы он мог и дальше терроризировать женщин и детей в Газе.

Будучи соучастниками израильских терактов, эти три государства, а также другие страны Запада, занимались поставками того самого оружия, которое за десять месяцев убило почти 40 000 палестинцев и ранило более 91 000 человек.

А для палестинцев нет больше ни одного безопасного места в их анклавах, от которых не осталось и камня на камне.

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция наблюдают за геноцидом палестинцев и оказывают ему всестороннюю поддержку. Их публичные заявления не стоят чернил, которыми они были написаны, потому что эти страны могли бы прекратить геноцид сегодня же, если бы захотели.

Но они не делают этого, потому что цена жизни палестинцев невысока по сравнению с безопасностью израильских оккупантов.

"Любые акты терроризма являются не имеющими оправдания преступлениями, когда бы и кем бы они ни совершались, в том числе те, которые несут опасность для дружественных отношений между странами и народами и угрожают территориальной целостности и безопасности стран" — такое определение терроризма дает ООН.

США развязали больше войн в истории, чем какое-либо другое государство на планете, в конфликтах погибли миллионы мирных граждан. США угрожали дружественным отношениям между государствами и народами в Восточной Азии и за пределами региона как до, так и после Вьетнамской войны.

Американцы убили миллион иракцев, вторгшись в их страну, и еще до вторжения погубили сотни тысяч детей своими санкциями.

США поддержали войну в Йемене и конфликт в Сирии, вследствие чего отношения в регионе нарушились.

Сегодня, когда Сирия и Турция пытаются восстановить дипломатические связи, США, как и прежде, встают на их пути. Когда началась война в Сирии, Штаты точно так же поддерживали группы лиц, которые, что неудивительно, оказались террористическими организациями.

Эти же террористические группы, которые финансировало ЦРУ, расползлись по всей Западной Азии и убивали невинных людей в таких странах, как Афганистан, Пакистан, Иран, а также Сирия и Ирак. Лишь немногие западноазиатские страны остались в стороне.

Америка, Британия и Франция регулярно пытались подорвать ситуацию в Иране многими способами, в частности оказывали поддержку и финансовую помощь MKO — признанной террористической организации.

Список террористических группировок, пользующихся поддержкой своих действий против Исламской республики со стороны США, Франции и Британии, насчитывает множество пунктов.

Эти три страны несут ответственность за кровь тысяч иранцев, пролитую в результате террористических актов в Иране или на его границах со стороны жестоких военизированных групп.

Эти и другие западные страны поддерживали, финансировали и вооружали войну, которую вел против Ирана ныне покойный иракский диктатор Саддам Хусейн.

Американское вмешательство в Латинской Америке, свержение режимов и перевороты заставили страдать множество латиноамериканских семей в Кубе, Венесуэле и Боливии.

Где бы в мире ни случались бедствия и войны, отпечатки пальцев указывают на Вашингтон, Лондон и Париж.

Сегодня эти же страны обвиняют в терроризме восточноазиатские государства и организации, единственным "преступлением" которых является защита своей земли и обеспечение безопасности народа от происков западного империализма, американской гегемонии и террора. Эти террористические акты проводятся при поддержке Израиля как главной военной базы Запада и направлены на разграбление природных богатств региона.

Вторгся бы военный альянс США и НАТО в Ливию, если бы там не было нефти?

Ввели бы Америка и Франция свой военный контингент в Нигерию, Буркина-Фасо и Мали, если бы не имели экономических интересов в африканском регионе Сахель?

Один признак объединяет страны и группы, столкнувшиеся с западным терроризмом: они все противостоят вмешательству Запада в свои внутренние дела.

Однако Запад продолжает экономически поддерживать войны и конфликты по всему земному шару, особенно когда это позволяет ему продавать свое оружие и создавать дальнейшую нестабильность.

Автор: Весам Бахрани (Wesam Bahrani) — палестинский активист, журналист, политический комментатор и бывший телеведущий.