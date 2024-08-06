Проверка обозрения: в России разработали новую РЛС против дронов

Новинка поможет защитить военные и промышленные объекты от БПЛА противника

В России разработали радиолокационную станцию «Лори», которая способна находить и брать на сопровождение цели, движущиеся со скоростью до 200 км/ч. Испытания опытных образцов планируют провести в начале следующего года. Где можно использовать новинку и какие у нее преимущества над зарубежными аналогами — в материале «Известий».

Новая РЛС на подходе

«Лори» — это трехкоординатная радиолокационная станция (РЛС), которая может обнаруживать как наземные, так и воздушные цели на дальности до 10 км и определять их координаты. Ее можно использовать для охраны промышленных и хозяйственных объектов — электростанций, нефтеперерабатывающих заводов, аэропортов.

— Сейчас востребованность РЛС на рынке систем охраны растет, и, проанализировав особенности применения существующих изделий, а также проработав их недостатки, в январе этого года мы приступили к разработке «Лори», — об этом «Известиям» рассказал главный конструктор изделия из компании «Элиарс».

Радиолокационная станция «Лори» Источник изображения: Фото: пресс-центр компании ООО «Элиарс»

По словам разработчиков, станция может автоматически сопровождать цели, которые передвигаются со скоростью до 200 км/ч. Как правило, именно в этом диапазоне скоростей летают украинские БПЛА, пытающиеся наносить удары в глубине российской территории.

Разработчики рассказали, что применение радиолокационной станции становится более эффективным, если использовать ее совместно с оптоэлектронными и системами радиоразведки с возможностью формирования целеуказания.

Предварительные испытания опытных образцов РЛС «Лори» намечены на февраль следующего года, а запуск производства опытной партии — на сентябрь. По словам разработчиков, стоимость готовой радиолокационной станции будет на десятки процентов ниже относительно существующих отечественных и зарубежных аналогов.

Таких РЛС нужно много

Военные эксперты считают, что характеристики новой радиолокационной станции позволят вести эффективную борьбу с дронами.

— Ее придется сопрягать с системами противовоздушной обороны — военными, гражданскими и МЧС, — отметил военный эксперт Дмитрий Корнев. — Нужна и система доведения информации до финальных исполнителей. Например, у предприятия есть бойцы-стрелки, которые охраняют территорию и могут сбивать дроны. Если РЛС обнаружит БПЛА, но стрелки об этом не узнают, смысла в этой разработке нет.

Радиолокационная станция «Лори» Источник изображения: Фото: пресс-центр компании ООО «Элиарс»

По словам экспертов, сейчас существует угроза ударов по объектам двойной инфраструктуры, в первую очередь нефтегазового комплекса, а также важным промышленным предприятиям.

— У нас сейчас очень тесно переплетается оборонно-промышленный комплекс и гражданский сектор, — отметил Дмитрий Корнев. — Применение такой системы возможно не только на гражданских объектах, но и на военных. Для них, особенно тех, что находятся в радиусе действия дальних украинских дронов, эта система актуальна.

Для обеспечения плотного покрытия воздушного пространства таких РЛС нужно много, подчеркнул военный эксперт Юрий Лямин.

— У любых радиолокационных систем есть мертвые зоны, — напомнил он. — Если они будут стоять только с одной стороны промышленного объекта, то он будет частично закрывать им обзор, поэтому нужно ставить эти системы с разных сторон либо на высоте. Но тут стоит вопрос в цене — для РЛС это один из главных показателей.

Фото: РИА Новости/Павел Львов Источник изображения: iz.ru

Как объяснил «Известиям» ветеран войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Клим Дмитриев, средства радиоразведки и радиолокационного обнаружения непосредственно не защищают объекты от ударов, но помогают заранее обнаружить угрозу.

Он отметил, что на гражданском объекте это даст время спрятаться людям, что спасет их жизни, но важно еще и отразить атаку, сохранить предприятие.

— Поэтому нужно использовать РЛС вместе с комплексами огневого поражения, — уточнил Клим Дмитриев.

Защитный купол

Ранее «Известия» писали, что в России создали систему РЭБ купольного типа «Зонт», которая способна глушить FPV-дроны противника в радиусе до 500 м. Ее можно размещать как на транспортных средствах, так и на стационарных объектах, в том числе и промышленных.

По словам разработчиков, ни один из применяемых FPV-дронов во время испытаний подлететь к «Зонту» не смог. РЭБ воздействует на БПЛА, и в зависимости от его типа у того теряется картинка или «забивается» канал управления, а иногда и то, и другое.

«Зонт» испытывали в Донецке. Имитируя боевую ситуацию, брали трехлитровую бутылку воды, крепили ее на FPV-дрон и пытались сбросить на автомобиль. В результате ни одному из задействованных беспилотников выполнить задачу не удалось.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Источник изображения: iz.ru

По словам разработчика, в апреле 2024 года система РЭБ «Зонт» прошла испытания непосредственно на линии боевого соприкосновения. После получения положительных отзывов компанией было принято решение запустить ее в серийное производство.

Также «Известия» сообщали об использовании экспериментальных комплексов системы антидроновой защиты «БАРЬЕР ПАК» — они уже работают на нескольких гражданских объектах.

По словам создателей, принцип их действия прост. При обнаружении угрозы аэростаты с прикрепленной к ним сетью поднимают в воздух на высоту около 1 тыс. м. Беспилотник противника, попадая в это воздушное заграждение, запутывается и не долетает до нужной цели. Расстояние между аэростатами составляет 250–300 м, соответственно, ширина защищаемой зоны может масштабироваться в зависимости от их количества.

Юлия Леонова