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Президент России поручил снизить налоги на средства производства в радиоэлектронной промышленности

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Президент России поручил снизить налоги на средства производства в радиоэлектронной промышленности
Президент России поручил снизить налоги на средства производства в радиоэлектронной промышленности.
Источник изображения: d-russia.ru

Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2025 года обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на применение пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность по производству специального технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов для радиоэлектронной промышленности.

Поручение дано по итогам заседания Совета по науке и образованию, состоявшегося в июне.

На заседании, напомним, поднимался вопрос о том, что средства производства, которые лежат в основе радиоэлектронной промышленности (станки, оборудование, сырьё, транспорт и пр.), не являются «электронной промышленностью» и их производители не могут претендовать на соответствующие налоговые преференции.

Это основа основ, и поэтому нам нужно это сделать, — ответил Владимир Путин на предложение ввести налоговые льготы для этой сферы.

Напомним также, что производители микроэлектроники могут претендовать на пониженные страховые взносы и налог на прибыль.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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