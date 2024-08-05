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В России представили ОС Astra Linux следующего поколения

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ОС Astra Linux следующего поколения
ОС Astra Linux следующего поколения.
Источник изображения: Astra

«Группа Астра», один из лидеров российского рынка разработки программного обеспечения, объявляет о выпуске новой версии своего флагманского продукта — операционной системы Astra Linux восьмого поколения. Как обещают разработчики, комплекс нововведений включает в себя множество значимых изменений, которые делают ОС еще более удобной, производительной и защищенной.

Новая версия ОС Astra Linux (Astra Linux 1.8) основана на пакетной базе Debian 12 (Bookworm) — современном стабильном открытом дистрибутиве с длительной поддержкой. Это позволяет использовать приложения и библиотеки, отвечающие актуальным требованиям клиентов. Обновлена структура репозиториев Astra Linux. Они теперь разделены на два репозитория — Main и Extended. Main включает в себя компоненты, прошедшие полный цикл сертификации, в то время как Extended содержит средства разработки и пакеты для сборки Main-репозитория, а также дополнительные прикладные и системные пакеты.

ОС Astra Linux восьмого поколения поставляется с обновленной программой установки, которая упрощает процесс развертывания системы. Она собирает все необходимые параметры в одном окне и позволяет выполнить установку в одно нажатие. Поддерживается режим работы Live CD, который дает возможность ознакомиться и оценить новую ОС до ее установки. Еще одно полезное нововведение для системных администраторов состоит в том, что процесс обновления Astra Linux 1.7 до версии 1.8, теперь автоматизирован. Домашняя папка пользователя сохраняется, при возникновении ошибки обновления процесс можно «откатить» к предыдущей версии.

 Все иллюстрации: Astra

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