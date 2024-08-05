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Техкульт

Суперэффективные цилиндрические паруса снизят расходы судов на топливо до 90%

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Парусник

Стартап CoFlow Jet представил инновационное решение для снижения расхода топлива на морском транспорте. Инженеры компании разработали высокоэффективный трубчатый парус, который устанавливается на палубе судна. Парус можно складывать, что облегчает маневрирование в прибрежных водах.

В основе устройства лежит ротор Флеттнера, разработанный еще в 1920-х годах. Воздух всасывается по трубе, проходит через крыльчатку и выводится через отдельное отверстие. Этот метод имеет значительные преимущества перед классической технологией парусов. Он практически не требует экипажа для управления и является более эффективным. Новые паруса могут значительно сократить расходы судоходной индустрии на топливо. Однако главной проблемой является консерватизм отрасли, которая сопротивляется новинкам, продолжая полагаться на дизельные силовые установки. Тем не менее, тенденция к экологичности набирает обороты, и отрасль будет вынуждена меняться.

Александр Козырев

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