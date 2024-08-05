Бомба ждала в комнате два месяца: появились подробности убийства главы политбюро ХАМАС Хании

WSJ: Иран хочет жестко отомстить Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Хании
Иран планирует отомстить за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Они считают, что в этом виновны Израиль и США. Иран заверил, что преступление не останется без ответа, но это будет в подходящее время и в подходящем месте. Правоохранительные органы выяснили, что убийство Хании тщательно планировали, киллеры за два месяца заложили взрывчатку в гостевом доме, где он постоянно останавливался, а затем удаленно активировали ее.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании последует "суровое наказание" в подходящем для этого месте и времени. Движение считает, что в смерти политика виновны Израиль и США.
"Месть за кровь мученика Исмаила Хании неизбежна, и рисковый террористический режим Израиля обязательно получит в ответ на это преступление суровое наказание", - говорится в сообщении, цитирует РИА Новости.
Газета The Wall Street Journal отметила, что в апреле Иран уведомил Израиль и США о массивной атаке дронами, в результате чего у них было время подготовиться и перехватить большую часть снарядов. Сейчас страна не планирует информировать о своих действиях, поэтому ответ на убийство Хании может оказаться неожиданным.
Источник издания заявил, что в данный момент США проявляют осторожность. Они не знают, планирует ли Иран наносить удар по Израилю. Однако, вероятнее всего, Тегеран готовит жесткий ответ.
Взрывчатка была установлена в трех комнатах
Агентство IRNA сообщило, что, согласно следственным данным, Хания был убит "выстрелом снаряда малой дальности с боевой частью около семи килограммов, сопровождавшимся мощным взрывом".
Британская газета Telegraph выяснила, что иранские агенты из Корпуса стражей исламской революции по заданию разведывательной службы Израиля Моссад заложили взрывчатку в гостевом доме в Тегеране, где остановился Хания, приехавший для участия в инаугурации нового президента Ирана. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что неизвестные люди, предположительно, агенты Моссада, потихоньку перемещаются из комнаты в комнату. Предполагается, что взрывчатка пролежала в тайнике около двух месяцев, а затем ее активировали с помощью взрывного устройства. После произошедшего следователи обнаружили взрывчатку еще в двух комнатах дома.
По предварительным данным, Хания был в комнате вместе со своим телохранителем. После взрыва его приближенные и работники гостевого дома, в том числе медики, бросились помогать пострадавшим. Врачи не смогли реанимировать чиновника, он погиб сразу же. Его телохранителю также не удалось помочь. В тот день в гостевом доме находились еще несколько высокопоставленных чиновников, но ни они, ни их комнаты не пострадали. Это говорит о том, что целью был Хания.
В результате взрыва в здании оказались выбиты окна, а внешняя стена частично обрушилась. По данным The New York Times, во время своих визитов в Иран Хания останавливался именно в этом гостевом доме. В этом здании не только останавливаются высокопоставленные чиновники, но и организуют секретные встречи.
Источники Telegraph сообщили, что служба Моссад якобы наняла сотрудников подразделения Корпуса стражей исламской революции "Ансар аль-Махди" - именно они отвечают за безопасность высокопоставленных чиновников. Правоохранительные органы выяснили, что Ханию планировали убить еще в мае на похоронах бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси, примерно в это время и заложили бомбу в гостевом доме. Однако исполнители передумали из-за присутствия большого числа людей и высокой вероятности провала.
По данным Telegraph, сейчас в Иране выясняют, как именно могли организовать убийство высокопоставленного чиновника.
NYT пишет, что Израиль публично не взял на себя ответственность за убийство Хании, однако сотрудники израильской разведки сразу же проинформировали США и другие западные правительства о подробностях операции.
Алена Фомина