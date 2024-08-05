Самолет F-16 Fighting Falcon.

Американский однодвигательный реактивный истребитель четвертого поколения. Создан для завоевания превосходства в воздухе, универсален и недорог. Является носителем ядерного оружия. Остается одним из самых распространенных истребителей в мире. Благодаря ряду модернизаций эффективно действует совместно с машинами пятого поколения. Активно использовался в рамках вооруженных конфликтов на территориях Ливана, Ирака, Югославии и Сирии.

История создания F-16

F-16 Fighting Falcon был спроектирован в США в 1974 году. Разработка велась в рамках программы LWF (создания легкого истребителя) для воплощения теории энергоманевренности. Она была сформулирована группой американских офицеров и аналитиков во главе с Джоном Бойдом и Томасом Кристи в конце 1960-х годов. При этом учитывался опыт боев в Корее и Вьетнаме. Конкуренцию за контракт на участие в программе у компаний Boeing, LTV, Northrop и Lockheed удалось выиграть корпорации General Dynamics.

Интересные факты: Название "Боевой сокол" (Fighting Falcon) самолет получил в честь маскота (талисмана) Академии ВВС США. Истребитель впервые оказался в воздухе случайно 20 января 1974 года. Тогда испытывалось скоростное руление и возникла аварийная ситуация. Чтобы избежать ее развития, пилоту пришлось взлететь и вернуться на землю через шесть минут. В 1993 году компания Lockheed, которая не смогла победить в конкурсе LWF, просто выкупила авиационный бизнес General Dynamics и получила право на выпуск F-16.

Первый запланированный полет машины состоялся 2 февраля 1974 года. С лета 1975 по 1978 год было произведено 15 прототипов YF-16 и завершены все летные испытания. Среди опытных образцов были как классические одноместные (11 штук), так и экспериментальные двухместные модели. Вскоре началось серийное производство, а в августе 1978 года уже была сформирована первая эскадрилья F-16 ВВС США. Соответственно, начали поступать заявки на приобретение такого самолета и от союзников США по Североатлантическому альянсу.

Особенности конструкции и характеристики F-16 Fighting Falcon

Инженеры стремились создать недорогой и неприхотливый самолет. Цена разных модификаций за 43 года производства колебалась от 4,5 млн до 34 млн долларов. В его конструкции был впервые применен беспереплетный фонарь каплевидной формы, значительно повысивший возможности обзора для пилота. Управляемость увеличивалась за счет установки боковой ручки вместо традиционной центральной. Перегрузки частично гасились с помощью откидного кресла. Истребитель собирали из максимально унифицированных деталей.

Базовая модель (F-16C) проектировалась под управление одним пилотом. Ее длина составляет 15,03 м, высота – 5,09 м. Размах крыла равен 9,45 м, а его площадь – 27,87 м². Истребитель способен подниматься на высоту до 18,5 км со скоростью 275 м/с. Но эффективное применение возможно на высотах до 15,24 км. Дальность полета составляет от 3981 до 4472 км (в зависимости от наличия дополнительных топливных баков). Максимальная дистанция боевого применения равна 1759 км. Конструкция способна выдерживать перегрузки до 9 g.

Самолет может быть оснащен двухконтурным турбореактивным двигателем Pratt&Whitney F100 или турбовентиляторным General Electric F110. Его масса без боекомплекта составляет 8910 или 9017 кг соответственно. В случае использования дополнительных подвесных баков общий вес увеличивается на 448 кг. Он способен нести от 3986 до 5542 литров топлива. Максимальная взлетная масса составляет 21 772 кг. F100 обеспечивает бесфорсажную тягу в 7900 кгс, а F110 – 7781 кгс. В режиме форсажа они выдают 12 900 и 13 100 кгс.

F-16 способен развивать скорость до 2178 км/ч на высоте до 12,2 км. В комплект стандартного вооружения входит 20-мм авиационная пушка M61A1 Vulcan и 511 снарядов к ней. Кроме того, на девяти точках подвески (под фюзеляжем и крыльями) крепятся семь типов ракет класса "воздух – земля": от AGM-45 до Penguin Mk3. Или девять типов ракет класса "воздух – воздух": от AIM-7 до Phyton 4 и Magic 2. Также предусмотрено использование корректируемых, свободнопадающих и кассетных бомб и/или бортовых радиолокационных станций трех типов.

История развития модельного ряда[

F-16 Fighting Falcon стал одним из самых популярных истребителей в истории. Неудивительно, что у него появилось множество модификаций. Первые были созданы еще на стадии проектирования и испытания прототипов. Тогда были представлены F-16A – одноместный самолет, предназначенный для выполнения задач в дневное время, и F-16B – двухместная учебно-боевая модификация. Их производство для внутреннего американского рынка продолжалось до 1985 года. В рамках этих моделей были произведены модернизации Block 1,5,10,15 и 20.

F-16C и D – модернизированные версии предыдущих моделей, рассчитанные на управление одним и двумя (в модификации D) пилотами. Серийное производство началось с 1984 года. Они создавались по стандарту Block 25: улучшенная авионика, расширение номенклатуры вооружения, возможность всепогодной эксплуатации. В более поздних версиях применялись стандарты Block 30/32 (новый двигатель и радиопоглощающие материалы корпуса), 40/42 (новый радар и навигационная система) и 50/52 (улучшенные двигатель, радар и вооружение).

F-16E и F – улучшенные версии предыдущих моделей (одноместная и двухместная). Модернизированы по стандарту Block 60 (оснащение оптико-локационной станцией, системой лазерного целеполагания, новым радаром и более мощным двигателем). F-16IN – экспортный вариант для Индии. Отличается наличием элементов управления FADEC, инфракрасной системы поиска и слежения IRST и переработанной кабиной пилота. F16IQ – экспортная версия для Ирака. Она была урезана по технологиям и оснащению.

F-16N – модификация, спроектированная для имитации действий вероятного противника в учебном бою. Активно использовалась ВМС США. С самолета была снята авиапушка, система создания радиоэлектронных помех (ASPJ) и все ракетное вооружение. Поэтому он стал самым маневренным истребителем серии. F-16V – версия 2015 года. Оснащена новой системой РЛС с активной фазированной решеткой, комплексом РЭБ и современным вооружением. QF-16 – беспилотные самолеты-мишени, переделанные из списанных машин.

Распространение в мире

Повышенный интерес к F-16 со стороны зарубежных партнеров привел к широкому распространению модели в мире. К 2018 году было выпущено более 4600 экземпляров. Они до сих пор стоят на вооружении ВВС и Национальной гвардии США, а также Бахрейна, Бельгии, Венесуэлы, Греции, Дании, Египта, Израиля, Индонезии, Иордании, Ирака, Тайваня, Марокко, Нидерландов, ОАЭ, Омана, Пакистана, Польши, Португалии, Южной Кореи, Румынии, Сингапура, Таиланда, Турции и Чили. Запланированы поставки самолетов Болгарии, Словакии и Украине.

Интересные факты: По данным китайского журнала Sohu за 2020 год, в боях с самолетами советского и российского производства F-16 не потерпел ни одного поражения и смог одержать 65 побед. В основном это были победы израильских летчиков над сирийцами. Но к 2016 году были зарегистрированы 650 аварий, которые привели к уничтожению таких истребителей и гибели более 300 человек. Данная модель активно популяризируется в кино ("В центре солнца", "Железный орел") и видеоиграх (War Thunder, Strike Commander).

Боевое применение

Первое участие F-16 в боевых действиях состоялось 26 апреля 1981 года. В рамках обострения гражданской войны в Ливане израильские летчики атаковали наземные цели палестинцев. Через два дня была одержана и первая воздушная победа: уничтожение сирийского вертолета Ми-8Т. 14 июля израильские ВВС сбили первый самолет противника: сирийский МиГ-21. В июне 1982 года состоялось крупное трехдневное воздушное сражение, в котором удалось уничтожить 44 самолета.

Кроме того, Израиль использовал F-16 во время Второй Интифады, при уничтожении ядерной программы Ирака и бомбардировке пригорода Туниса. Эти самолеты позволили подавить наземные силы противника во время Второй Ливанской войны. Применялись при налетах на сектор Газа (операции "Литой свинец", "Облачный столп" и "Нерушимая скала"), в рамках которых была зафиксирована гибель значительного количества мирных жителей. Самолеты активно использовались во время Гражданской войны в Сирии.

Венесуэла задействовала F-16 для вытеснения колумбийского флота из своих территориальных вод в 1987 году, а также для подавления военного переворота в 1992 году. Они также трижды сбивали самолеты контрабандистов, перевозивших наркотики. Звено F-16 ВВС США участвовало в операции по вторжению в Панаму в 1989–1990 годах. 249 машин совершили почти 13,5 тыс. вылетов в рамках войны в Персидском заливе. Эти самолеты стали основной ударной силой и в период проведения Иракской войны 2003–2011 годов.

Со второй половины 1980-х годов переданные Пакистану истребители пресекали массовые нарушения границы с Афганистаном. Стали одним из ключевых факторов разрешения Индо-Пакистанского конфликта. Силы НАТО F-16 для создания бесполетной зоны во время Боснийской войны и Югославского кризиса. Эти самолеты принимали активное участие в военной операции в Афганистане 2001–2021 годов. Применялись правительственными войсками Иордании, Марокко и Саудовской Аравии во время конфликта в Йемене.

Вывод

Многие эксперты считают F-16 устаревшим истребителем, ведь только его боевое применение продолжается уже больше 40 лет. Однако данная машина неоднократно доказывала свою эффективность даже в соперничестве с новыми моделями. Самолет уступает им в скорости и технологичности, но все еще остается более надежным и дешевым вариантом. Поэтому F-16 до сих пор доминирует в авиапарках большинства стран мира и будет сохранять свою актуальность как минимум на протяжении 10 лет.