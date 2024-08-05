Ракетный приговор: что успели сделать США после выхода из ДРСМД

Со дня прекращения действия соглашения о ракетах средней и меньшей дальности исполнилось пять лет

Пять лет назад по инициативе США прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). За это время США инициировали создание и подготовили к развертыванию несколько новых ракетных комплексов и даже начали разговоры о возможном их размещении в Европе. Что и как изменилось за океаном после прекращения действия договора и как будет реагировать Россия, разбирались «Известия».

История договора

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году. По нему уничтожению подлежало несколько классов ракет «земля – земля» — баллистические и крылатые малой (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности. Были запрещены развертывание, разработка, производство и испытания комплексов этих видов. Договор положил конец многолетней ракетной гонке между СССР и США, которая началась после размещения в Европе советских мобильных ракет средней дальности РСД-10 «Пионер» (западное обозначение SS-20).

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 «Пионер» (по терминологии НАТО — SS-20) Источник изображения: Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Особенность договора была еще и в том, что если в США уничтожалось только два типа ракет, то в СССР «под нож» пошло заметно большее количество комплексов — и по типам, и по количествам. СССР сокращал мобильные баллистические ракеты средней дальности «Пионер» (каждая несла по три боеголовки), мобильные ракетные комплексы с крылатыми ракетами РК-55 «Рельеф», мобильные ракетные комплексы малой дальности ОТР-22 «Темп-С», ОТР-23 «Ока», и прекращались работы по созданию еще нескольких перспективных ракетных систем — «Ока-У», «Волна», «Волга», «Пионер-3», «Скорость».

Для советских ракетчиков договор стал трагедией — были уничтожены результаты нескольких лет работы и сотни ракетных комплексов. Наоборот, за океаном очень гибко подошли к вопросу. И, пойдя на уничтожение двух классов систем вооружений (баллистические ракеты «Першинг-2» и крылатые ракеты BGM-109 «Томагавк» наземного базирования), американцы буквально на ходу перенесли центр тяжести в подобных вооружениях на авиацию и флот. И в ВМС, и в ВВС США велось развитие нескольких типов крылатых ракет. Они стали неядерными, и это позволило использовать их в многочисленных локальных конфликтах. Развитие этих видов систем вооружений велось в США все эти годы, и в настоящее время на оснащении ВВС и ВМС США достаточно широкий арсенал средств поражения с дальностью действия от 300 до 3000 км, не подпадающих под договор РСМД.

Американская баллистическая ракета средней дальности «Першинг-2» Источник изображения: Фото: US Army

Кроме того, союзники США по НАТО также не сидели всё это время сложа руки — в Великобритании и Франции создано и принято на вооружение несколько типов крылатых ракет промежуточной (более 500 км) дальности для авиационных и морских носителей. И сейчас это также достаточно внушительная сила. К слову, именно эти ракеты сегодня поставляются на Украину — Storm Shadow и SCALP-EG.

Американские разработки

Как же использовали США эти пять лет, которые прошли с момента выхода страны из договора о ракетах? На начальном этапе Америка была полна оптимизма — новые гиперзвуковые технологии обещали создание уникального высокоскоростного высокоточного оружия, которое с учетом условно неограниченных финансовых возможностей позволяло уже через считаные месяцы начать развертывание новой американской ракетной дубинки. Был дан старт сразу нескольким проектам, которые должны были показать еще и американское технологическое превосходство.

Прошли годы, и стало ясно, что для получения успехов в гиперзвуке неограниченного финансирования мало — нужны годы опытно-конструкторских работ и испытаний. В принципе сомнений в том, что поставленных целей США достигнут, не было. Но первый комплекс, который готовы развертывать, получился без гиперзвуковой ракеты, а со старым классическим почти «Томагавком». По сути, для наземной мобильной пусковой установки адаптировали морскую пусковую систему и получили универсальный мобильный ракетный комплекс «Тифон», который может применять зенитные ракеты SM-6, обладающие возможностями как «воздух – земля», так и «земля – земля» (дальность действия сегодня до 450 км, новый вариант — до 700 км), а также крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью действия до 1800 км.

Американский мобильный ракетный комплекс «Тифон» во время испытаний Источник изображения: Фото: US Army

«Томагавки» — дозвуковые, и для полета на полную дальность им нужно примерно два часа, но при развертывании нескольких батарей этих комплексов десятки крылатых «Томагавков» могут стать проблемой для любой ПВО. Тем более если будут применяться вкупе с авиацией и более скоростными гиперзвуковыми ракетами.

Как раз с созданием гиперзвукового комплекса американские ракетчики подзадержались и только сейчас выходят на стадию готовности к его развертыванию. Речь идет о ракетном комплексе Dark Eagle с гиперзвуковой ракетой LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon). Боевой частью этой ракеты является управляемый гиперзвуковой боевой планирующий блок CHGB (Common Hypersonic Glide Body). Дальность действия 2770 км при скорости полета в пять скоростей звука. Подлетное время до Москвы у такой ракеты составит порядка 14–15 минут, что больше, чем у баллистических ракет 1980-х годов «Першинг-2». Тем не менее планирующий гиперзвуковой боевой блок может совершать маневры и по направлению, и по высоте и тем самым является крайне сложной целью для современной ПВО, а уникальные современные системы наведения позволяют такому оружию быть высокоточным.

Пусковая установка LRHW Dark Eagle во время операции «Удар грома» на мысе Канаверал Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Итого только к 2026 году будет завершена программа создания американского наземного гиперзвука, то есть будет создана революционная ракетная система, ради которой США выходили из Договора РСМД.

Что же касается российского ответа на прекращение ДРСМД, то Россия изначально связывала свои ответные меры с созданием и развертыванием ракетных систем за океаном. Научно-технический и технологический задел, который есть в нашей стране, позволяет достаточно оперативно создать и начать развертывание систем разного рода — от обычных баллистических ракет малой и средней дальности действия с использованием, например, наработок по ракетному комплексу «Искандер-М» до гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» в варианте с наземной пусковой установкой и ракет промежуточной (близкой к межконтинентальной) дальности на базе ракетного комплекса «Рубеж», в котором частично использованы технические решения комплекса «Ярс». Россия может оперативно выбрать для развертывания наиболее эффективные ракетные комплексы, чем полностью парирует действия США или стран НАТО по усилению ракетной опасности. Но пока еще есть шанс и договориться.

Дмитрий Корнев