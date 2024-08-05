The Telegraph: на британских подлодках обнаружено ПО российского производства

Многочисленные попытки Запада поставить русским заслон слишком часто оказываются неэффективными, сокрушается автор статьи для The Telegraph. Так, на атомных подводных лодках в Британии обнаружено программное обеспечение производства России и Белоруссии.

Кон Кафлин

Уму непостижимо: в эпоху, когда сэр Кир Стармер назвал Россию “угрозой поколения” для нашей безопасности, инженеры на атомных подводных лодках Королевского флота используют компьютерное программное обеспечение, доступ к которому мог заполучить Кремль.

Британские атомные подводные лодки не только играют важную роль в защите национальной безопасности от враждебных держав, таких как Россия, а еще и обеспечивают ядерное сдерживание. Флот из четырех атомных подводных лодок Vanguard (“Авангард”) круглосуточно патрулирует наши воды и способен нанести сокрушительный ответ, если Великобритания подвергнется ядерной атаке.

О важности этого столпа национальной оборонной инфраструктуры говорит решение британского правительства инвестировать десятки миллиардов фунтов в строительство нового флота атомных подводных лодок класса Dreadnought (“Дредноут”) и ракетных систем, предназначенных для сдерживания потенциальных агрессоров в течение следующих 30–40 лет.

В пятницу были обнародованы сведения, что к разработке компьютерного программного обеспечения для экипажей атомных подводных лодок Королевского флота привлекались сторонние инженеры из Сибири и Белоруссии. В связи с этим встают серьезные вопросы об эксплуатационной безопасности атомного флота.

Опасная эпоха

Это делалось наперекор требованиям Министерства обороны, согласно которым такая работа должна проводиться сугубо британскими сотрудниками с необходимым допуском к секретной информации. В результате высказываются опасения, что новое программное обеспечение могло раскрыть местоположение британских подводных лодок. Таким образом, враждебные государства, например Россия, могли заручиться жизненно важным преимуществом в случае ядерной конфронтации.

Сейчас Великобритания и ее союзники обрушили на Россию широкий спектр санкций в ответ на ее неспровоцированную спецоперацию на Украине. Поэтому самое время задаться вопросом, как это фирмам из Белоруссии, потенциально связанным с Кремлем, было дозволено работать в столь чувствительной области, как ядерная безопасность Великобритании.

Незадолго до этого в своей речи на саммите НАТО в Вашингтоне сэр Кир Стармер сделал четкое предупреждение об исходящей от России и других враждебных государств “угрозе поколения” и отметил, что мы живем в “новую и опасную эпоху, чьи ключевые характеристики — нестабильность и неуверенность”.

Однако, хотя правительство и предприняло многочисленные шаги, чтобы перекрыть российскому бизнесу доступ в Великобританию, появляется всё больше доказательств, что зачастую меры должным образом не применяются. Особенно это касается юридического, финансового и имущественного секторов Великобритании, куда Россия по-прежнему вхожа.

Таким образом, сама мысль, что компании из России и Белоруссии работают в столь чувствительных областях, как атомные подлодки Королевского флота, должна стать для министров тревожным звоночком. Если они действительно всерьез настроены противостоять Москве, им необходимо полностью обезопасить наши каналы поставок.