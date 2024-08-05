Войти
ИноСМИ

Разоблачения о подводных лодках должны стать для министров тревожным звоночком насчет цепочек военных поставок (The Telegraph UK, Великобритания)

129
0
0
Атомная подводная лодка HMS Vanguard у военно-морской базы Клайд, Шотландия
Атомная подводная лодка HMS Vanguard у военно-морской базы Клайд, Шотландия.
Источник изображения: © CC BY-SA 1.0 / CPOA(Phot) Tam McDonald

The Telegraph: на британских подлодках обнаружено ПО российского производства

Многочисленные попытки Запада поставить русским заслон слишком часто оказываются неэффективными, сокрушается автор статьи для The Telegraph. Так, на атомных подводных лодках в Британии обнаружено программное обеспечение производства России и Белоруссии.

Кон Кафлин

Уму непостижимо: в эпоху, когда сэр Кир Стармер назвал Россию “угрозой поколения” для нашей безопасности, инженеры на атомных подводных лодках Королевского флота используют компьютерное программное обеспечение, доступ к которому мог заполучить Кремль.

Британские атомные подводные лодки не только играют важную роль в защите национальной безопасности от враждебных держав, таких как Россия, а еще и обеспечивают ядерное сдерживание. Флот из четырех атомных подводных лодок Vanguard (“Авангард”) круглосуточно патрулирует наши воды и способен нанести сокрушительный ответ, если Великобритания подвергнется ядерной атаке.

О важности этого столпа национальной оборонной инфраструктуры говорит решение британского правительства инвестировать десятки миллиардов фунтов в строительство нового флота атомных подводных лодок класса Dreadnought (“Дредноут”) и ракетных систем, предназначенных для сдерживания потенциальных агрессоров в течение следующих 30–40 лет.

В пятницу были обнародованы сведения, что к разработке компьютерного программного обеспечения для экипажей атомных подводных лодок Королевского флота привлекались сторонние инженеры из Сибири и Белоруссии. В связи с этим встают серьезные вопросы об эксплуатационной безопасности атомного флота.

Опасная эпоха

Это делалось наперекор требованиям Министерства обороны, согласно которым такая работа должна проводиться сугубо британскими сотрудниками с необходимым допуском к секретной информации. В результате высказываются опасения, что новое программное обеспечение могло раскрыть местоположение британских подводных лодок. Таким образом, враждебные государства, например Россия, могли заручиться жизненно важным преимуществом в случае ядерной конфронтации.

Сейчас Великобритания и ее союзники обрушили на Россию широкий спектр санкций в ответ на ее неспровоцированную спецоперацию на Украине. Поэтому самое время задаться вопросом, как это фирмам из Белоруссии, потенциально связанным с Кремлем, было дозволено работать в столь чувствительной области, как ядерная безопасность Великобритании.

Незадолго до этого в своей речи на саммите НАТО в Вашингтоне сэр Кир Стармер сделал четкое предупреждение об исходящей от России и других враждебных государств “угрозе поколения” и отметил, что мы живем в “новую и опасную эпоху, чьи ключевые характеристики — нестабильность и неуверенность”.

Однако, хотя правительство и предприняло многочисленные шаги, чтобы перекрыть российскому бизнесу доступ в Великобританию, появляется всё больше доказательств, что зачастую меры должным образом не применяются. Особенно это касается юридического, финансового и имущественного секторов Великобритании, куда Россия по-прежнему вхожа.

Таким образом, сама мысль, что компании из России и Белоруссии работают в столь чувствительных областях, как атомные подлодки Королевского флота, должна стать для министров тревожным звоночком. Если они действительно всерьез настроены противостоять Москве, им необходимо полностью обезопасить наши каналы поставок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Successor
ИТ
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 00:08
  • 3116
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 21:19
  • 184
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 21:44
  • 0
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 03.08 13:46
  • 1
Военный эксперт о ситуации на Украине: "Мирные переговоры — это чистая спекуляция дипломатов за кружкой пива" (Der Tagesspiegel, Германия)
  • 03.08 13:45
  • 1
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 03.08 11:53
  • 469
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.08 11:41
  • 71
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.08 11:00
  • 14
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 03.08 01:02
  • 0
Ответ на пару статей а общую тему противодействия украинским F-16
  • 02.08 19:17
  • 0
Ответ на "Тихановская: прощай Вильнюс или «возвращайтесь домой, белорусские свиньи»"