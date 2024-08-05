SpaceX запустила грузовой корабль Cygnus к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с грузовым кораблем Cygnus, предназначенным для пополнения запасов на Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в воскресенье в 11:05 по времени восточного побережья США (18:05 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).