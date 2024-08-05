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Раскрыто вооружение первых украинских истребителей F-16

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

«ВО»: первые украинские истребители F-16 оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM

Первые украинские истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

«Истребители несут ракеты "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, а также подвесные топливные баки», — раскрыл «ВО» вооружение первых украинских F-16.

Отмечается, что самолеты будут применяться для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на территорию страны прибыли F-16. Он опубликовал видео с военными самолетами, а также поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они помогли Украине их получить.

Перед этим стало известно, что Украине передали лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. Также сообщалось, что к концу 2024 года Киев будет располагать 20 самолетами такого типа.

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