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Военное обозрение

Зеленский провёл официальную церемонию ввода в состав Воздушных сил ВСУ первых истребителей F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Зеленский подтвердил поставку американских истребителей F-16 на Украину, проведя официальную церемонию ввода в состав Воздушных сил ВСУ первых самолетов.

На Украине прошли торжества в честь Дня Воздушных сил ВСУ, в ходе которых нелегитимный президент провел официальную презентацию переданных истребителей F-16. Где проходила церемония, не сообщается, скорей всего, где-то на западе страны, хотя возможен вариант и с Одесской областью, потому что украинские паблики опубликовали ролик с пролетом F-16 над Одессой.

F-16 в Украине. Мы обеспечили это. Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно овладевают этими самолетами и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот результат

- заявил Зеленский, не забыв поблагодарить «партнеров» в лице США, Дании и Нидерландов.

Источник изображения: topwar.ru

Судя по публикациям украинских ресурсов, истребители Киеву поставлены с минимальным запасом боеприпасов, закупать их будут отдельно, сделают это Нидерланды. А к так называемой «истребительной коалиции» присоединилась Норвегия, пообещавшая Киеву еще шесть истребителей.

Как ранее сообщалось, в первую партию поставленных самолетов вошло десять истребителей, еще десять прибудет на Украину к концу года. Если брать во внимание слова Зеленского, то самолеты передали Дания и Нидерланды. Находится они будут в тылу, чтобы не быть сбитыми российской ПВО.

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F-16
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