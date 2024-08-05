В Киеве подтвердили получение первых F-16

Сколько именно самолетов получила Украина и где конкретно они базируются, украинский президент не уточнил

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от западных союзников первую партию истребителей F-16.

"F-16 [находятся] на Украине. Мы обеспечили это <...>. [Украинские пилоты] уже начали использовать их для нашей страны", - написал он в Telegram-канале. Сколько именно самолетов получила Украина и где конкретно они базируются, не уточняется.

Зеленский также разместил видео, на котором он выступает перед украинскими летчиками, позади него находится F-16.

Ранее журнал The Economist сообщил, что Украина уже получила 10 истребителей F-16 от западных стран, планируется, что к концу года их число возрастет до 20. По информации издания, в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 истребителей F-16. Запад продолжит передавать самолеты поэтапно в течение 2025 года.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, но приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.