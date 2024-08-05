Йеменские хуситы сбили седьмой американский беспилотник MQ-9 Reaper

Источник изображения: topwar.ru

Йеменские хуситы продолжают вести собственную войну с западными странами, поддерживающими Израиль. Несмотря на действия коалиции во главе с США, движение «Ансар Аллах» вполне успешно действует в районе Красного моря и Аденского залива. Не спят и так называемые «противовоздушные силы» хуситов, накануне сбившие очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Согласно опубликованным данным, ПВО хуситов сбило американца над йеменской провинцией Саада, подконтрольной движению. Это уже седьмой по счету MQ-9 Reaper, сбитый «парнями в тапках». Чем конкретно сбили беспилотник, не сообщается, но ранее хуситы использовали ракеты класса «земля — воздух» собственного производства.

Средства ПВО Йемена смогли сбить американский беспилотник MQ-9, когда он выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Саада.

— говорится в сообщении телеканала.

Источник изображения: topwar.ru

Также сообщается, что «Ансар Аллах» нанесли удар по торговому судну, находящемуся в 125 км от побережья Йемена. Судно было атаковано баллистической или баллистическими ракетами. Это подтвердил центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Капитан судна сообщил, что был атакован «неизвестным устройством», экипаж не пострадал, судно находится на плаву и продолжает движение.