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Военное обозрение

Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты могут поставить Украине боевые корабли, в частности, фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Такое мнение высказал российский военный эксперт Константин Сивков.

По мнению эксперта, США поставили Украине все, что только можно из вооружений, включая боевые самолеты. Остались только корабли, хотя пару подержанных американских патрульных катеров класса Island в 2018 году они все-таки Киеву всучили. А британцы передали два тральщика. В этой ситуации США могут предложить Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry, тем более, что такие предложения уже озвучивались.

Что вообще США могут поставить, и что ещё не поставлено? (...) Осталось только два вида вооружения, которые туда не поставлялись до недавнего времени – авиация и корабли. Вот, поставили самолёты. Корабли пока не поставили. Видимо, не нашлось.

- заявил Сивков.

Стоит отметить, что американцы дважды пытались всучить Украине пару старых фрегатов типа Oliver Hazard Perry, выведенных из состава американского флота. Одно предложение было сделано при Ющенко, второй раз при Порошенко в 2018 году. Оба раза киевские власти от такого «подарка» отказывались, заявляя, что просто не потянут финансово содержание двух кораблей. На сегодняшний день с финансами у Киева ситуация еще хуже.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Oliver Hazard Perry
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