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Военное обозрение

The Economist: Первая партия полученных Украиной истребителей F-16 оказалась больше, чем сообщалось

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Источник изображения: topwar.ru

Первая партия истребителей F-16, полученная Украиной, состояла из 10 самолетов, а не из шести, как сообщалось ранее. Об этом сообщает The Economist.

Британское издание со ссылкой на опрошенных экспертов утверждает, что Киев получил десять истребителей, а не шесть, как утверждалось ранее. Еще десять самолетов поступят на Украину до конца года. Затем количество должно возрасти до 79, но только к концу 2025 года. А Зеленский хочет сейчас и как можно больше. Как ранее заявляли в Киеве, для того, чтобы завоевать превосходство в воздухе и поддерживать наземные войска в наступлении, Воздушным силам ВСУ необходимо как минимум 12 эскадрилий по 18 самолетов в каждой, т. е. 216 истребителей.

В самом Киеве не подтверждают получение самолетов, но и не опровергают. Также не называют количество полученных F-16. По мнению экспертов, на сегодняшний день истребители могут выполнять только роль психологической поддержки, на фронт их точно не отправят. Да и в Киеве ранее заявляли, что будут держать их в глубоком тылу, чтобы не достала российская ПВО. Основная задача самолетов — это перехват российских ракет.

Ранее французская пресса писала, что Воздушным силам ВСУ придется создавать разные эскадрильи, сводя в одну из них истребители, переданные Бельгией. А все потому, что бельгийцы запретили использовать их для ударов по России. А вот датчане и голландцы разрешили.

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Страны
Бельгия
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
F-16
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