Рябков: ход "часов Судного дня" обратим, хотя уже "без двух минут полночь"

Рябков: ход "часов Судного дня" обратим, хотя на них "без двух минут полночь"

МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. Движение стрелок символических "Часов Судного дня", отражающих степень близости мира к ядерной войне, можно обратить вспять, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

"Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой "Часов Судного дня", – цитирует Рябкова телеканал "Звезда".

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что сценарии дальнейшего развития событий могут быть разными, поэтому нужно со всей ответственностью подходить к происходящему и военным следует "держать порох сухим".

Ранее радио Sputnik сообщило, что НАТО обвинили в приближении "конца цивилизации".

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