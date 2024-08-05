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РИА Новости

США пополнили свой ядерный арсенал на рекордное количество боеприпасов

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Ядерная бомба B61. Архивное фото
Ядерная бомба B61. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Kelly Michals / B61 Nuclear Bomb

США заявили о крупнейшем со времен холодной войны пополнении ядерного арсенала

МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. Национальное агентство по ядерной безопасности США (NNSA, подчиняется Минэнерго) в 2023 году поставило Пентагону более 200 модернизированных ядерных боеприпасов, заявила глава организации Джилл Хруби.

По ее словам, это самая крупная поставка с момента окончания холодной войны, которая стала возможной благодаря инвестициям, сделанных администрациями экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, а также кабинетом действующего американского лидера Джо Байдена.

Хруби уверена, что это должно помочь выровнять соотношение сил с Россией и Китаем, тем более что Пекин способен быстрее, чем США, модернизировать свои системы доставки, включая развертывание гиперзвуковых ракет.

"Если ситуация не поменяется, то Китай будет равным противником в ядерной сфере со значительной экономической мощью", – приводит ее слова РБК.

Глава NNSA спрогнозировала, что на фоне борьбы с изменением климата произойдет возрождение интереса к ядерной энергетике. При этом передовые ядерные реакторы с некоторой долей вероятности будут использовать уран более высокого обогащения, что будет сопряженно с дискуссиями о текущем режиме ядерного нераспространения, добавила Хруби.

В NNSA в октябре 2023 года анонсировали выпуск B61-13, нового варианта термоядерной бомбы, которую могут нести как стратегические бомбардировщики, так и ряд истребителей. Агентство ожидает первую поставку B61-13 в 2026-м финансовом году.

Сейчас США производят ядерные боеголовки W88 Alt 370 для трехступенчатых баллистических ракет Trident II, которые базируются на подлодках, и бомбы B61-12 для авиации.

Радио Sputnik также сообщало, что рассказал президент РФ Владимир Путин о планах дальнейшего развития ядерной триады России.

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Страны
Китай
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США
Продукция
B61 ЯБ
Trident II
Персоны
Барак Обама
Путин Владимир
Трамп Дональд
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