США пополнили свой ядерный арсенал на рекордное количество боеприпасов

США заявили о крупнейшем со времен холодной войны пополнении ядерного арсенала
МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. Национальное агентство по ядерной безопасности США (NNSA, подчиняется Минэнерго) в 2023 году поставило Пентагону более 200 модернизированных ядерных боеприпасов, заявила глава организации Джилл Хруби.
По ее словам, это самая крупная поставка с момента окончания холодной войны, которая стала возможной благодаря инвестициям, сделанных администрациями экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, а также кабинетом действующего американского лидера Джо Байдена.
Хруби уверена, что это должно помочь выровнять соотношение сил с Россией и Китаем, тем более что Пекин способен быстрее, чем США, модернизировать свои системы доставки, включая развертывание гиперзвуковых ракет.
Глава NNSA спрогнозировала, что на фоне борьбы с изменением климата произойдет возрождение интереса к ядерной энергетике. При этом передовые ядерные реакторы с некоторой долей вероятности будут использовать уран более высокого обогащения, что будет сопряженно с дискуссиями о текущем режиме ядерного нераспространения, добавила Хруби.
В NNSA в октябре 2023 года анонсировали выпуск B61-13, нового варианта термоядерной бомбы, которую могут нести как стратегические бомбардировщики, так и ряд истребителей. Агентство ожидает первую поставку B61-13 в 2026-м финансовом году.
Сейчас США производят ядерные боеголовки W88 Alt 370 для трехступенчатых баллистических ракет Trident II, которые базируются на подлодках, и бомбы B61-12 для авиации.
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