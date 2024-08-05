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ТАСС

Кадыров заявил о большом числе добровольцев, которых готовят в Чечне для СВО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: Зубайр Байраков/ ТАСС

Глава Чечни добавил, что обратился в Министерство обороны РФ с просьбой предоставить властям республики полномочия создавать полки и батальоны, чтобы направлять их на боевые позиции на передовой

ГРОЗНЫЙ, 4 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Российский университет спецназа в Чечне не успевает готовить добровольцев для специальной военной операции из-за большого количества желающих.

"Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]. Очень много добровольцев", - сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что обратился в Министерство обороны РФ с просьбой предоставить властям Чечни полномочия создавать полки и батальоны, чтобы направлять их на боевые позиции на передовой. "Дайте нам возможность. <...> У них (у Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) бегут от всего, а наши бегут на них, чтобы уничтожать эту нечисть, этот сатанизм", - добавил чеченский лидер. 

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